Rıdvan Dilmen 99 puanla şampiyon olamayacak takımı açıkladı

Süper Lig'in 37. hatasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi ağırladı.

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 kazandı ve son haftaya 3 puan farkla girildi.

Galatasaray 99 puanda kalırken, Fenerbahçe puanını 96 yaptı.

Ligde 17 maç sonra kaybeden Galatasaray, son hafta maçında Konyaspor’a konuk olacak.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, derbi sonrası flaş açıklamalar yaptı.

''20 SENE SONRA BİLE HATIRLANACAK''

Fenerbahçe'nin zaferinin uzun süre hafızalardan kazınmayacağını belirten Dilmen, "Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet 20 sene sonra bile hatırlanacak. İnanılması güç bir maçtı." dedi.

''BU SÖZE İNANMAM''

"Bu söze hiç inanmam. Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım. Bugün öyle bir futbol oynanmadı."

"Fenerbahçe inanmıştı. Maçın başından sonuna kadar bunu hissettim."

''99 PUAN ALACAK AMA ŞAMPİYON OLAMAYACAK''

Fenerbahçe'nin 99 puana ulaşacağını ancak sezonu şampiyon bitiremeyeceğini aktaran Dilmen, "Fenerbahçe 99 puan alacak ama şampiyon olamayacak. Çok zor görünüyor. Galatasaray avantajlı." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in sözlerinin devam şöyle;

"Yine de bu takımın korunması gerektiğini düşünüyorum. 2-3 takviyeyle yine şampiyonluk adayı olurlar."

"Duygularımla ve mantığımla baktığım zaman İsmail Kartal ile devam etmek gerekiyor. 99 puanla 2. olan bir hocayla yollar ayrılmamalı."

"Ben ikinciliği başarılı görmem. Hiçbir zaman da görmedim."

"Önümüzdeki sezon ve daha ilerleyen yıllarda bu puanları ne Fenerbahçe ne de Galatasaray göremeyecek."