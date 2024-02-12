Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı. Oran herkesi şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı. Oran herkesi şaşırttı
Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali hesaplandı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nu 3. Sırada tamamlayan Galatasaray Avrupa Ligi play-off turunda Slavia Prag ile mücadele edecek.

Eşleşmenin ilk maçı 15 Şubat Perşembe günü sarı-kırmızılıların evi RAMS Park’ta saat 20.45’te oynanacak. Rövanş maçında ilk düdük ise 22 Şubat’ta Çekya’da saat 23.00’te çalacak.

Tüm Türkiye Galatasaray’ın ne yapacağını merak ederken Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimalleri açıklandı.

Liverpool: 2.8

Bayer Leverkusen: 5.2

Milan: 8.8

Brighton: 12

West Ham United: 14

Roma: 15

Benfica: 18

Atalanta: 22

Sporting: 23

Villarreal: 23

GALATASARAY: 24

Marsilya: 28

Feyenoord: 30

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