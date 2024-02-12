Avrupa devleri Arda Güler için yarışa girdi

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Avrupa devleri Arda Güler için yarışa girdi
Real Madrid'de istediği süreyi bulamayan Arda Güler için kiralama teklifleri geldi.

Real Madrid'de beklediği fırsatları bulamayan Arda Güler için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Bayer Leverkusen ve Tottenham arasında bir kiralama yarışı başladı.

"İSTEDİĞİ SÜREYİ BULAMIYOR"

La Liga devindeki durumu, sakatlıklar ve diğer oyuncuların yüksek form durumu gibi faktörler nedeniyle oldukça karmaşık hale geldi. Bu durum, Arda Güler'in istediği süreleri bulmasını engelliyor ve gelişimini etkileyebilecek bir risk oluşturuyor.

"KİRALANABİLİR"

Hücum hattında kendisine yer açmak konusunda zorluklar yaşayan Arda Güler'in, Real Madrid'de potansiyelini tam olarak gösterememesi endişe yaratıyor. Bu nedenle, Real Madrid Kulübü'nün, oyuncunun potansiyeline ulaşması için uygun bir Avrupa kulübüne kiralanmasına sıcak baktığı belirtiliyor.

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