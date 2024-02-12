Fenerbahçe Galatasaray'a liderliği kaptırdı. Ersun Yanal'ın paylaşımı herkesi şaşırttı

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Fenerbahçe Galatasaray'a liderliği kaptırdı. Ersun Yanal'ın paylaşımı herkesi şaşırttı
Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'ye eski hocası Ersun Yanal'dan sürpriz sözler geldi.

Süper Lig’in 25. Haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile mücadele etti.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Alınan bu skor ile birlikte sarı-lacivertliler Süper Lig liderliğini ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırdı.

Morallerin düştüğü Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal’dan sürpriz bir hareket geldi.

"GÖZYAŞI YOKSA BAŞARI DA YOK"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yanal "Mutlu günler değil, zor zamanlar büyütür insanı... Sakın unutmayın, gözyaşı yoksa başarı da yok..." dedi.

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