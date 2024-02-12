Galatasaray'a Slavia Prag maçı öncesi 3 müjde birden

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a Slavia Prag maçı öncesi 3 müjde birden
UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlayacak Galatasaray çalışmalarını sürdürdü.

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Slavia Prag ile karşılaşacak.

15 Şubat Perşembe günü RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılıların hazırlıkları devam ediyor.

Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ısınmayla hareketleri ile başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Okan Buruk yönetimindeki idman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla son buldu.

Bir süredir sakatlıkları bulunan Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson takımla birlikte çalıştı. Hakim Ziyech ise kendisi için belirlenen plana göre bireysel çalışmalarını sürdürdü.

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