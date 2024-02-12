Abdullah Avcı'dan o futbolcu hakkında flaş sözler: Ses tonumu yükselterek toplantı yaptım

Süper Lig'in 25 haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer rakibini 2-0 mağlup ederek kötü gidişata dur dedi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Abdullah Avcı maça dair önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde;

“Bugün Antalya maçıyla başlayan 8 maçlık müsabakanın sonuna geldik Bu süreçte 4 maç kaybettik 1 haftada 3 tanesini kaybettik Bu süreçte daha sağlıklı çıkabilirdik Oyuncularımızın yavaş yavaş gelmesi, Beşiktaş maçı sonrası her hafta üstüne koyarak devam etmeye başladık”



“Taraftarlarımızı üzmüş olabiliriz Trabzonspor’un taraftarlarının ne istediğini bilen biriyim Bu süreçten geçerken iniş-çıkışlar olacaktır Geldiğimde bu takım 8’inciydi 12 haftada 25 puan topladık Türkiye kupası dedik Avrupa Kupaları dedik Kadro zafiyetleri yaşamama rağmen oyunun içerisinde kalmaya özen gösterdim”



“Transfer dönemini Trabzonspor’u dikkatli düşünerek Başkanımız Ertuğrul Doğan ile hareket ederek planlamaya çalıştık Ara transfer dönemi çoktur”



“Net oyuncularla da görüştük Marka oyuncularla da görüştük Bugün 1 oyuncu Thomas Takıma uyumu, geçmişi, adaptasyonuyla katkı sağlıyor”



“Gelişen oyunumuzun son haftalardaki en dominant oyununu oynadık Her şeyi oyun içinde denedik ve bunun karşılığını aldık Thomas 2 maçtır bizle olmasına rağmen hem savunma hem hücumda önemli katkılar sağlıyor”



“Bardhi için konuşacaksak iniş-çıkışlar olabiliyor Oyun içindeki protestolar oyuncuyu geri getirmeyecektir Bugün iyiydi ona teşekkür ederim”



“Volkan hoca lige çok önemli renk katıyor Türk futbolunda futbolcu olarak katkı sağladı, antrenör olarak katkı sağlayacak Hatayspor’a bundan sonra başarılar diliyorum”



“Biz rakibe göre opsiyonlar çıkartıp ona göre çalışmalar yapıyoruz Bir organizasyon çok tekrar gerektiren bir şeydir Burada sabır çok önemli”



“Fernandez sakatlanmadan götürmek istiyoruz Bir ağrısı oldu Bunu söyledi ve çıkmak istedi ve değişiklik yaptık Ben mecbur kalmadıkça dışarıdan soğuk oyuncuyu savunmaya sokmam Çoğu teknik adam da bunu yapar”



“Bugün Ercan vasıtasıyla aradım Onuachu da Nijerya’ya dönüyor Kutlamaları olacak ikinciliten dolayı Herkes Pepe ile Paul’un geleceğini bekliyor Bir aydır oradalar ve çok oynamadılar Performans departmanı hem Nijerya hem Fildişi’nden raporları istettik Alacakları süre geldikten sonra karar verilecek”



“Ankara’da zeminlerle ilgili konuşmuştuk Düzgün zeminde oyun hızı ve kalitesi artıyor Hem oyun hem oyuncu sağlığı için istiyorum bunu TFF tarafından dikkate alındı sanırım Tribünlerin neden boşaldığı ile ilgili çalışmalar oluyor Futbol iyileştirici bir oyun”



“Umut Bozok’un transferini buraya ben gerçekleştirdim Futbolda gerçekler vardır İniş-çıkışlar vardır İnsanlar ayrılmak isteyebilirler ama ayrılıklar da doğru olmalıdır Kendisiyle ciddi bir şekilde, biraz da ses tonumu yükselterek, bir konuşma yaptım Bugün itibariyle takıma yardımcı olmak istedi Sonuçta kulüp oyuncusu ve kulüpten maaşını alıyor Ondan faydalanmalıyız Taraftarların sahip çıkacağını düşünüyorum”

“Trabzonspor teknik direktörlüğü çok büyük sorumluluk ister Bunu 3 seneden fazladır yaşayan birisiyim Ulaşılabilir hedeflerimiz dışında sapma yok Kimse lütfen algılarla hareket etmesin Trabzonspor taraftarlarının ne istediğini biliyorum”



“Beşiktaş 5 hoca değişti Ne değişti Onun için algılarla hareket etmeyelim Bana değil, Trabzonspor’a destek vermeye devam edin”