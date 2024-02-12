Beşiktaş penaltı bekledi. Hakemin kararı oyuncuları çıldırttı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Beşiktaş penaltı bekledi. Hakemin kararı oyuncuları çıldırttı
Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki mücadelede, maçın 56. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muçi'nin ceza sahası üzerinden çektiği şut, savunmadan döndü. Topa müdahale etmek isteyen Kayserisporlu bir oyuncu düşerken topa eliyle temas etti.

Bu durum üzerine Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi ve yoğun şekilde itirazda bulundular. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürmeye karar verdi.

Bu pozisyon, maçın seyrini etkileyebilecek kritik bir an olmasına rağmen hakemin kararıyla oyun devam etti. Beşiktaşlı oyuncuların itirazlarına rağmen penaltı verilmedi ve mücadelede oyun devam etti.

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