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İbrahim Büyükak derbi 11'ini yayınladı: Galatasaray taraftarı isyanda

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da gerçekleştirilen son idmana ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmayı izlemesi ve paylaşımlarda bulunması taraftarı isyan ettirdi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 23:12
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Galatasaray'ın derbi 11'i sızdı: Büyük skandalı ünlü oyuncu yaptı

İbrahim Büyükak derbi 11'ini yayınladı: Galatasaray taraftarı isyanda
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamlarken İbrahim Büyükak'ın tesislerde antrenmanı yakından takip etmesi ve paylaşımlar yapması tepki çekti.

Sarı-kırmızılıların yaptığı son antrenmanı takip ederken iki paylaşım yapan Büyükak, paylaşımlarında "Son idman" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı, paylaşımlarda oyuncuların yelekli ve yeleksiz şekilde yer almasının ilk 11'in sızdırılacağı şeklinde yorumlar yapıp tepki gösterirken Büyükak bu paylaşımları bir süre sonra kaldırdı.

 

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