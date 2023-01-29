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Ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı. Her şeyden elini çekti maneviyata yöneldi

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı 'Komiser Murat' karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Uğur Pektaş, bir süredir gözlerden uzak sakin bir yaşantı sürdürüyor. Maneviyata yönelen Pektaş'ın son hali ise hayranlarını şaşırttı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 12:51
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Her şeyden elini çekti maneviyata yöneldi. Ünlü oyuncu Uğur Pektaş'ın son halini görenler çok şaşırdı.

Ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı. Her şeyden elini çekti maneviyata yöneldi
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olarak hafızalara kazınan Arka Sokaklar, yıllar içerisinde pek çok yıldız oyuncuyu izleyenlerle buluşturdu. Her bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşatan dizide "Komiser Murat" karakterini oynayan Uğur Pektaş ise başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurmayı başardı.

Toplamda 297 bölüm boyunca Arka Sokaklar dizisinde oynayan ünlü oyuncu 2008 yılında dizideki partneri Gamze Özçelik ile nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftin bu birliktelikten bir de Murathan adını verdiklerini oğulları dünyaya geldi. 

2011 yılında evliliklerini bitirmeye karar veren çiftin yolları oyunculuktan tamamen uzaklaştı. Oyunculuğu bırakarak kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, maneviyata yönelerek insanları mutlu etmeyi seçti. 

EŞİNİN YOLUNU SEÇTİ

Eski eşinin yolunu seçen Uğur Pektaş da aynı şekilde şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelmeyi tercih etti. Gözlerden uzak bir hayat süren Pektaş, son haliyle hayranları tarafından merak konusu haline geliyor.

.''CÜMLELER HEP SEVEMEMEKTEN''

Geçtiğimiz aylarda oğluyla bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Pektaş altına şu notu düşmüştü: "Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten..."

İŞTE UĞUR PEKTAŞ'IN SON HALİ

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