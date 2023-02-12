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Hatay'a geliyorlar. Gana'da Christian Atsu çağrısı

Hatay'da yaşanan depremin ardından Hatayspor forması giyen Atsu da enkaz altında kaldı. Ganalı futbolcuyu kurtarmak için ülkesinden çağrı geldi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 10:51
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Gana'da Atsu çağrısı

Hatay'a geliyorlar. Gana'da Christian Atsu çağrısı
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Hatayspor forması giyen Atsu da enkaz altında kalanlar arasında. Ganalı futbolcu için ülkesinden çağrı geldi.
HÜKÜMETE ÇAĞRI
Milliyet'in haberine göre insan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetine bir çağrıda bulunarak, milli futbolcunun Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına hükümetin katılmasını talep etti.

Afrika ülkesinden basın mensupları ve futbolcunun bazı yakınlarının da Hatay'a gelme hazırlıkları içerisinde oldukları öğrenildi.
Gana Milli Takımı kaptanı Andre Ayew, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Christian Atsu'nun durumundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ayew, "Tüm Gana kendisinin iyi olması için dua ediyor" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Ganalı eski futbolcu Michael Essien de Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umduğunu ifade etti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Essien, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" dedi.

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