Tenekeli mahalleden çıkıp Gana'yı zafere taşıdı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

"Afrika dediğin bir garip kıta

El bilir âlem bilir

Ki şekli bozulmasın diye Akdeniz'in

Hâlâ eskisi gibi çizilir

Haritalarda"

Cemal Süreya böyle anlatırdı Afrika'yı.

O Afrika'da şimdi elin bilip alemin konuştuğu bir genç Dünya Kupası'nı renklendiriyor.

O genç Gana'nın Accra kentinin Nima mahallesinde doğmuştu.

Yoksuzluk teneke evlerde yaşayanların mahallesiydi orası.

Orada doğanlar çetelere, suç örgütlerine bulaşır, uyuşturucuyla tanışırdı.

Onu futbol kurtardı.

Daha 10 yaşında evlerin arasındaki toprak sahada topla tanıştı.

Cılız, sessiz, ama hırslıydı.

Kısa sürede keşfedildi.

11 yaşında Strong Tower FC kulübüne aldılar onu.

Gana onu gol atması, top sürmesi, şans yaratması ve bazen futbol sahasında arsız bir beceri sergilemesiyle tanıdı.

Parladıkça parladı.

12 yaşında Danimarkalılar keşfetti onu, altyapı okulu Right to Dream Akademisine aldılar.

18 yaşında 9 milyon euro bonservisle Ajax'a transfer oldu.

2020'de İtalya'nın Tuttosport gazetesi tarafından o yıl Avrupa'da oynayan en etkileyici gençlerden biri olduğu için Altın Çocuk Ödülü'ne aday gösterildi.

Ajax'ta geçirdiği ilk iki sezonda talihsiz sakatlıklar yaşamasına rağmen, sonunda tam kondisyonunu geri kazandı ve kariyerini yükselten futboluyla göz doldurdu.

Ve bu sezon ışıldadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dört gol de dahil olmak üzere tüm müsabakalarda 10 gol ve iki asist kaydetti.

O adanmışlığın, yeteneğin ve sıkı çalışmanın sonunda teneke mahalleden altın çocuktu.

O çocuk bugün Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye 2 gol atan Gana'nın 22 yaşındaki yıldız Mohammed Kudus.

Onu takibe devam edin.