28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Tenekeli mahalleden çıkıp Gana'yı zafere taşıdı

Tenekeli mahalleden çıkıp Gana'yı zafere taşıdı

Dünya Kupası'nda Gana'yı zafere taşıyan genç yıldız Mohammed Kudus'un inanılmaz geçmişi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 18:41
Takip Et

Gana'yı zafere taşıyan genç yıldızın geçmişi ortaya çıktı

Tenekeli mahalleden çıkıp Gana'yı zafere taşıdı
+
Aa
-

SEDAT KAYA / Yeniçağ

"Afrika dediğin bir garip kıta

El bilir âlem bilir

Ki şekli bozulmasın diye Akdeniz'in

Hâlâ eskisi gibi çizilir

Haritalarda"

Cemal Süreya böyle anlatırdı Afrika'yı.

O Afrika'da şimdi elin bilip alemin konuştuğu bir genç Dünya Kupası'nı renklendiriyor.

O genç Gana'nın Accra kentinin Nima mahallesinde doğmuştu.

Yoksuzluk teneke evlerde yaşayanların mahallesiydi orası.

Orada doğanlar çetelere, suç örgütlerine bulaşır, uyuşturucuyla tanışırdı.

Onu futbol kurtardı.

Daha 10 yaşında evlerin arasındaki toprak sahada topla tanıştı.

Cılız, sessiz, ama hırslıydı.

Kısa sürede keşfedildi.

11 yaşında Strong Tower FC kulübüne aldılar onu.

Gana onu gol atması, top sürmesi, şans yaratması ve bazen futbol sahasında arsız bir beceri sergilemesiyle tanıdı.

Parladıkça parladı.

12 yaşında Danimarkalılar keşfetti onu, altyapı okulu Right to Dream Akademisine aldılar.

18 yaşında 9 milyon euro bonservisle Ajax'a transfer oldu.

2020'de İtalya'nın Tuttosport gazetesi tarafından o yıl Avrupa'da oynayan en etkileyici gençlerden biri olduğu için Altın Çocuk Ödülü'ne aday gösterildi. 

Ajax'ta geçirdiği ilk iki sezonda talihsiz sakatlıklar yaşamasına rağmen, sonunda tam kondisyonunu geri kazandı ve kariyerini yükselten futboluyla göz doldurdu.

Ve bu sezon ışıldadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dört gol de dahil olmak üzere tüm müsabakalarda 10 gol ve iki asist kaydetti.

O adanmışlığın, yeteneğin ve sıkı çalışmanın sonunda teneke mahalleden altın çocuktu.

O çocuk bugün Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye 2 gol atan Gana'nın 22 yaşındaki yıldız Mohammed Kudus.

Onu takibe devam edin.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
1
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
3
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
4
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
5
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
6
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
7
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Hasta taşıyan ambulansa traktör çarptı. 2 yaralı
﻿Hasta taşıyan ambulansa traktör çarptı. 2 yaralı
﻿Hasta taşıyan ambulansa traktör çarptı. 2 yaralı
﻿Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi
﻿Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi
﻿Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi
﻿Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   
﻿Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   
﻿Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   
﻿Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı
﻿Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı
﻿Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.