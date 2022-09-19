İngiltere kralının törende oturacağı tahtın altındaki kanlı taşın gizemi açıklandı. Can Aksın paylaştı

İngiltere’de “Coronation Stone” olarak bilinen tahtın altındaki taşın geçmişi hakkında çeşitli iddialar yer alıyor. Bir iddiaya göre “Kader Taşı” olarak da bilinen bu taş bir peygamberin yastık olarak kullandığı bir taş. Ancak taş hakkındaki rivayetler birbirleriyle çelişiyor.

Bilinen geçmişi bin 200 yıl kadar eskiye dayanan taşın MS 841 yılından itibaren yüzyıllarca İskoç Krallarının taç giyme töreninin bir parçası olduğu biliniyor. 1296 yılında İskoçya’nın ilk bağımsızlık savaşında İngiltere Kralı 1. Edward’ın eline geçen taş, savaş ganimeti olarak Londra’ya götürüldü. O tarihten itibaren taş, ahşap bir tahtın içine yerleştirildi ve önce İngiliz, sonra Britanya krallarının hepsinin taç giyme töreninde yer aldı.

En son 1953’de Kraliçe 2.Elizabeth’in taç giyme töreninde kullanılan taş, Kral 3. Charles’ın taç giyme töreninde yeniden görülecek.

Gazeteci Can Aksın, taşın hikayesini şu şekilde anlattı:

Tahtın altındaki taşın ilginç hikayesi

Kral 3. Charles’ın taç giyme töreninde oturacağı tahtın altındaki kayanın hikayesi:

Kral 3. Charles’ı önümüzdeki aylarda taç giyme töreninde izleyeceğiz.

Törende kullanılacak olan ahşap taht, sadece taç giyme törenlerinde kullanılan bir taht.

En son 1953’de Kraliçe 2.Elizabeth’in taç giyme töreninde kullanılmıştı.

Tahta dikkatle bakacak olursanız, taht oturağının altındaki taşı da göreceksiniz.

İşte bu taşın 1200 yıllık tarihi var.

İskoçya’da Stone of Destiny ve Stone of Scone olarak adlandırılır, İngiltere bu taşı Coronation Stone olarak bilir.

Bu taş, MS 841 yılından itibaren yüzyıllarca İskoç Krallarının taç giyme töreninin bir parçası olmuştur. 1296’da İskoçya’nın ilk bağımsızlık savaşında İngiltere Kralı 1. Edward’ın eline geçmiş ve savaş ganimeti olarak Londra’ya götürülmüştür.

Kral 1. Edward, "İskoçların başını çekiçle ezen kral" olarak da bilinir.

O tarihten itibaren kaya, ahşap bir tahtın içine yerleştirildi ve Önce İngiliz, sonra Britanya krallarının hepsinin taç giyme töreninde yer aldı.

Sembolik olarak öyle değerliydi ki, 2.Dünya Savaşı’nda Alman bombardımanından korumak için Westminster Katedrali’nden alınarak Gloucester Katedraline götürüldü ve orada gizlendi.

Yeri son derece gizli tutuldu, çok az kişi biliyordu. Bu kişilerin ölmesi ve sonsuza kadar kaybolması ihtimaline karşı kayanın yerini gösteren iki harita hazırlandı ve Kanada’ya gönderildi. Birini Kanada Başbakanı, diğerini Ontario Vali yardımcısı ayrı kentlerde, ayrı bankalardaki özel kasalarında sakladı.

Savaştan sonra taş Westminster Abbey’e geri getirildi. 1950 yılında dört İskoç milliyetçisi öğrenci, Noel gecesi 152 kilo ağırlığındaki kayayı çaldı (kayanın iki tarafında taşımayı kolaylaştırmak için iki demir halka bulunuyor.)

Kaya, İskoçya’ya kaçırılırken düştü ve ikiye bölündü. Parçaları Kent’te bir tarlaya gömdüler. Önce büyük parça, ardından küçük parça İskoçya’ya ulaştı.

Glaskow’da bir politikacının ayarladığı bir taş ustası, parçaları başarıyla birleştirdi.

İngiliz polisi taşı dört ay sonra saklandığı yerde buldu ve taş Westminster Katedraline geri götürüldü.

İki yıl sonra da 2. Elizabeth’in taç giyme töreninde, 657 yıl önce kaya için yapılan ahşap tahtın oturağının altında, eski yerinde yer aldı.

Kayanın, İngilizlerin elinde olması İskoç milliyetçilerini kızdırıyordu.

1996’da İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan ayrılmasının gündeme geldiği dönemde Muhafazakar Parti, İskoçlara büyük bir jest yaparak kayayı İskoçya’ya iade etti. Kayanın iade edilme tarihi, tamı tamına 1. Edward’ın kayayı İskoçya’da savaş ganimeti yaptığı günün 700’üncü yıldönümüne denk getirildi.

Stone of Scone, o tarihten bu yana İskoç Kral ve kraliçelerinin mücevher, taç ve kıyafetlerinin bulunduğu Edinburg Kalesi’nde tutuluyor.

Stone of Scone, 3. Charles’ın taç giyme töreni için Londra’ya götürülecek ve törenden sonra tekrar Edinburg Kalesine geri dönecek.

İki yıl önce İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, kayanın 2024 yılında original mekanı olan Orta İskoçya’daki Perth’e götürüleceğini söylemişti.