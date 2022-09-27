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  • İngilizlerin yeni kralının sembolü belli oldu. Gören herkes aynı yorumu yaptı. Bu yaştan sonra kral olursa olacağı buydu

İngilizlerin yeni kralının sembolü belli oldu. Gören herkes aynı yorumu yaptı. Bu yaştan sonra kral olursa olacağı buydu

İngiltere’de, devlet belgeleri, hükümet binaları ve posta kutularında kullanılacak Kral 3. Charles’ın kraliyet sembolü kamuoyuna açıklandı. Kral Charles sembolü, birçok tasarımın arasından bizzat kendi seçti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 12:24
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İngiltere'de yeni Kral 3. Charles ile kraliyet sembolü 70 yıl sonra değişti. Buckingham Sarayı paylaştı: İşte Kral 3. Charles'ın kraliyet sembolü

İngilizlerin yeni kralının sembolü belli oldu. Gören herkes aynı yorumu yaptı. Bu yaştan sonra kral olursa olacağı buydu
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İngiltere'de 70 yıl boyunca hükümdarlık yapan Kraliçe Elizabeth 8 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Kraliçe Westminster Katedrali'nde düzenlenen görkemli bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kraliçe'nin ölümünün ardından tahtın varisi Kral 3. Charles oldu. Galler Prensi unvanını 64 yıl taşıyan ve bu unvanı en uzun süre kullanan kişi olan Kral 3. Charles, aynı zamanda tahta çıkan en yaşlı İngiliz hükümdarı olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan Kral Charles'ın Kraliyet sembolü belli oldu ve bu sembol kamuoyuna açıklandı. Sembolde adının baş harfi C ve Latince Kral anlamına gelen Rex kelimesinin ilk harfi R ve aynı zamanda 3 sayısı yer alıyor. Yeni hükümdarın sembolü Kral 2. Elizabeth’in E II R sembolünün yerini alacak.

Yas döneminin sona ermesiyle Kral Charles’ın sembolü kullanılmaya başlanacak. Sembol ilk olarak bugün Buckingham Sarayı’nın posta odasında kullanılacak ve Kraliyet konutlarından yollanan mektuplarda yer alacak.

Kral 3. Charles'ın bizzat kendi seçtiği Kraliyet ailesinin yeni sembolü

SEMBOLLER HEMEN DEĞİŞMEYECEK

Sembolün İskoç tacını temsil eden ayrı bir versiyonu da olacak. Ancak posta kutuları ve kamu binalarındaki semboller hemen değişmeyecek. İngiltere’de hala Kraliçe Victoria, 7. Edward, 5. George, 6. Ve 7. George sembollerini taşıyan posta kutuları kullanılıyor.

Şu anda toplam posta kutularının yüzde 60 kadarını oluşturan 70 bin posta kutusunda Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolü var. 1936’ta tahttan feragat eden 8. Edward’dan ise geriye sadece 170 posta kutusu kaldı.

KAMU BİNALARINDA SEMBOL DEĞİŞİMİ

yer alan habere göre Kraliyet Posta Kurumu Royal Mail, yapım aşamasındaki ve kurulmaya hazır posta kutularında yine Kraliçe 2. Elizabeth’in sembolünün yer alacağını açıkladı. Kamu binalarında ise sembolün ne zaman değişeceği, kurumların kendilerine bırakıldı.

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Tatar Osman
27.09.2022 13:19
Kıbrısı, Mısırı ve Girit adasını da 2. Abdülhamit İngilizlere vermişti korkudan.  
 
Tatar Osman
27.09.2022 13:17
Yunanistan Osmanlıdan bağımsızlığını ingilizler sayesinde aldıktan sonra başlarına kıral diye bu herifin dedelerini getirip oturtmuşlardı.  
 
Robinson crouse
27.09.2022 13:10
CR7 ne oluyor peki o zaman oda bi kral..:))  
 
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