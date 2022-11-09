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Kral Charles'ın kafasına yumurta attılar

İngiltere'nin yeni Kralı III. Charles ve eşi Camilla'ya, York şehrinde yumurtalı saldırı düzenlendi. O anlar kameraya yansırken yumurtanın Charles ve eşine gelmediği belirtildi. Protestoyu gerçekleştiren kişi yakalandı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:20
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İngiltere'de Kral Charles'ın kafasına yumurta attılar

Kral Charles'ın kafasına yumurta attılar
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İngiltere Kralı III. Charles ve Eşi Kraliçe Camilla, İngiltere’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği ziyarette bir adamın saldırısına uğradı.

İngiliz medyasının “son dakika” ibaresiyle paylaştığı haberde, kimliği açıklanmayan saldırganın Kral III. Charles’a ve eşine yumurta fırlattığı duyuruldu.

Saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği düşünülen adamın yumurtalı saldırısı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, ismi açıklanmayan saldırganın, “Bu ülke köleliğin kanları üzerine inşa edildi” diye bağırdığını yazdı.

İngiliz medyası saldırganın hedefi tutturamadığını ve yumurtanın yola düştüğünü açıkladı. Görgü tanıkları saldırganın bağırarak slogan atmaya devam ettiğini belirtti.

YUMURTALI PROTESTO YAPAN KİŞİ BÖYLE YAKALANDI

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