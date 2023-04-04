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Fatih Altaylı: Muhalif medyada iktidar köstebekleri var!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, muhalefet partileri ve onlara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarında 'iktidar köstebekleri' bulunduğunu ileri sürdü.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:41
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Gazeteci Fatih Altaylı'dan siyasetçilere mesaj

Fatih Altaylı: Muhalif medyada iktidar köstebekleri var!
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Habertürk yazarı gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir yazı geldi.

MUHALİF MEDYADA İKTİDAR KÖSTEBEKLERİ VAR

“Siyasetçilere tavsiyem gazetecilerle aralarında camdan bir duvar oluşturmaları ve gazetecilerle iş tutmamalarıdır." diyen Altaylı, muhalefet partileri ve onlara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarında 'iktidar köstebekleri' bulunduğunu ileri sürdü.

‘İktidar köstebekleri’ne işaret eden Altaylı, parti içi kavgaları körükleyerek güç kaybına neden olduklarını, bir yandan da muhalefetin dağınık görüntü vermesini sağlayarak iktidar kanadına destek verdiklerini savundu ve ekledi;

"Siyasetçilere tavsiyem gazetecilerle aralarında camdan bir duvar oluşturmaları ve gazetecilerle iş tutmamalarıdır. Gazeteciden medet umup, onun aklı ile hareket eden siyasetçinin ne başarılı olduğu görülmüştür ne de siyasi ömrünün uzun olduğu. Bu konuda Mesut Yılmaz hayatta olsa idi anlatacağı çok şey olurdu. Ama Tansu Çiller’in anılarını dinlemek bile öğretici olabilir."

 

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