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Şehit öğretmen Ayşenur Alkan için yürüdüler

Gaziantep'te, YPG/PKK'lı teröristlerce Karkamış ilçesine düzenlenen roket-havanlı saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan anısına yürüyüş gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:04
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Gaziantep'te Karkamış ilçesine düzenlenen roket-havanlı terör saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan anısına yürüyüş düzenlendi

Şehit öğretmen Ayşenur Alkan için yürüdüler
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Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Üniversite Bulvarı'nda bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Milli Egemenlik Bulvarı üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüdü.

Yürüyüşe katılan Ayşenur Alkan'ın annesi Hayriye Alkan, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Ayağa kalkan bütün herkesten Allah razı olsun. Ben yavrumu kaybettim, bir tek kızım vardı benim. Yokluklarla okudu, okul hevesi vardı, öğrencilerini, kitapları severdi. Benim kızım çok iyi niyetliydi. Yapanları Allah kahretsin." diye konuştu.

Baba Mustafa Alkan ise "Vatan, millet sağ olsun." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, hüzünlü olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz 1071'den 1453'e, Çanakkale harbinden Kurtuluş Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar bir öldük, bin dirildik. Ayşenur kardeşim şu an cennette inşallah. Biz onu kalbimizde yaşatacağız. Bu bayrak inmesin diye yeni nesiller yetiştireceğiz. Taksim'de ve Karkamış'ta olanlardan çok hüzünlüyüz ama dimdik ayaktayız, bizi yıkamazlar."

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Tiryakioğlu da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne hüzünlü girdiklerini ancak Aybükelerin, Necmettinlerin ve Ayşenurların bitmeyeceğini söyledi.

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