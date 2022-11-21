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  • Flaş... Flaş... Gaziantep'teki PKK roketleriyle 1'i çocuk 1'i öğretmen 3 kişi şehit oldu

Flaş... Flaş... Gaziantep'teki PKK roketleriyle 1'i çocuk 1'i öğretmen 3 kişi şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 1'i çocuk 1'i öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti. 10 yaralımız var.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:42
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Flaş... Flaş... Gaziantep Karkamış’a 5 roket atıldı. Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması

Flaş... Flaş... Gaziantep'teki PKK roketleriyle 1'i çocuk 1'i öğretmen 3 kişi şehit oldu
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Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden çok sayıda roket atıldı. Roket bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. 

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyla ilgili "Terör örgütü PKK’nın Gaziantep’in Karkamış ilçesine düzenlediği saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3’e yükseldi. Vefat edenlerden biri çocuk, biri öğretmen" açıklaması geldi. 

Hayatını kaybeden öğretmenin adının Ayşenur Alkan olduğu açıklandı.

Saldırıların ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen terör hedefleri; obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi.

SINIR HATTINDA GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Gaziantep ve Kilis'e yönelik roketli saldırılar sonrası sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

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Fth
21.11.2022 13:23
Yok aga.. bu sefer yemez.  
 
Fevzi
21.11.2022 13:14
Hani bunları bombalayıp mahvetmiştik?  
 
Tahsin Bozok
21.11.2022 13:11
Şeçim iptal edilemez. İllaki yapılmalı  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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