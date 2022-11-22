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  • Şehit öğretmen Ayşenur öğrencileri korurken ölmüş. Faciayı önlediği ortaya çıktı

Şehit öğretmen Ayşenur öğrencileri korurken ölmüş. Faciayı önlediği ortaya çıktı

PKK/YPG'nin roketli saldırısında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın, öğrencileri sığınağa götürerek büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Şehir öğretmenin, sığınağa gelemeyen öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için sığınaktan çıktığında ise okulun bahçesine isabet eden roketten saçılan şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:16
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Gaziantep Karkamış'ta şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan öğrencileri sığınakta korurken ölmüş

Şehit öğretmen Ayşenur öğrencileri korurken ölmüş. Faciayı önlediği ortaya çıktı
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Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketlerin düşmeye başlaması ile birlikte Kocatepe İlkokulunda bulunan ve sınıflardaki öğrencileri sığınağa götürmek için harekete geçen Ayşenur Alkan, öğrencileri başarılı bir şekilde sığınağa götürdü. Okulun koridorlarını kontrol eden Alkan'ın öğretmenler odasına baktığı esnada okul bahçesine düşen roketten saçılan şarapnel parçaları ile hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Şehit öğretmenin yakınlarından Fatih Cankesen, Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın evinde geçirdiği son gününü anlattı. Şehit Öğretmen Alkan'ın son gününde sabaha kadar uyumadığını belirten Fatih Cankesen, "Şehidimiz bir hafta aranın ardından öğrencileri ile kavuşacağı için gece sabaha kadar uyumamış. Buruk ve hüzünlü bir şekilde evden ayrılmış. Olay anında çocukları sığına yönlendirmiş. Dışarıda kalan var mı diye sığınaktan çıktığı anda şehit olmuş, isabet eden şarapnel parçası ile şehit olmuş. Çocukları kontrole çıkmış, çıktığı anda şehit olmuş. Küçüklüğünden beri kendisini tanıyorum. Çok iyi bir kızdı" dedi.

"MEMUR OLABİLMEK İÇİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU"

Cankesen, Alkan'ın memur olabilmek için KPSS'ye hazırlandığını, hem sınav masraflarını karşılayabilmek hem de ailesine katkı sunabilmek amacıyla sözleşmeli öğretmenlik yaptığını belirterek, "Memur olabilmek için sözleşmeli öğretmenlik yapıyordu. KPSS'ye hazırlanıyordu. Dar gelirli bir ailenin kızı olduğu için sözleşmeli olarak çalışıyordu" diye konuştu.

Acılı anne Hayriye Alkan ise kızının herkese yardım ettiğini, daha fazla yardım edebilmek için atanmayı beklediğini kaydetti. Kızının 3 ay önce sözleşmeli olarak öğretmenlik yapmaya başladığını anlatan anne Alkan, "Ciğerimiz yanıyor. Mahvolduk. Benim yavrumun kimseye zararı yoktu. Bir tek kızım vardı. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Hayalleri vardı. Para kazanayım, durumu olmayanlara yardım edeyim diyordu. Atanırsam daha yüksek alırım, daha fazlasına yardım ederim derken atanmayı bekliyordu. 3 aydır ücretli çalışıyordu. Allah onları kahretsin" şeklinde konuştu.

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mmt
22.11.2022 15:08
mekanın cennet olsun.  
 
Osman
22.11.2022 14:56
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 🙏  
 
Kendigibi
22.11.2022 14:27
Allah kahretsin yapanları, gencecik evlatları hayattan kopardılar,  
 
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