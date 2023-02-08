Gaziantep’te depremde kurtarma çalışması sırasında artçı hissedildi

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremin büyük hasara yol açtığı Gaziantep’te enkaz arasındaki kurtarma çalışmaları sürerken, Gölgeler Apartmanı’nın enkazının bulunduğu bölgedeki artçı sarsıntı paniği kameraya yansıdı.

Ekipler çalışma yaparken, yakınlarından umutla haber bekleyen vatandaşlar artçı sarsıntı ile şok yaşadı. Yüksek katlı bina depremin etkisiyle sallanmaya başlayınca bölgenin boşaltılması istendi.

Görevliler vatandaşlara, “Sakin olun” derken, kalabalığın toplanma bölgesi olan parka gitmesini tavsiye etti.

Artçı sarsıntı sona erince herkes derin bir nefes aldı