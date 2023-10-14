İsrail boşaltılmasını istemişti. Gazze’deki hastanenin müdürü ‘Mümkün değil’ dedi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed Muhenne, İsrail ordusunun bombalamak için süre vermesine rağmen sağlık ekiplerinin hastaneyi tahliye etmeyi reddettiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Muhenne, dün İsrail ordusundan hastanenin boşaltılması yönünde bir telefon aldığını ancak bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Muhenne, "Bazı hastalar tahliye edildi ancak sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle sevk edilemeyen hastalar da var. 35 doktor ve destek ekibinden oluşan sağlık personeliyle burada kalıp hastalara hizmet vermeye kararlıyız." dedi.

Özellikle yoğun bakımdaki 5 hastanın tahliyesinin mümkün olmadığını belirten Muhenne, "Hastanemizin küçüklüğüne ve imkanların kıtlığına rağmen biz burada kalıp hastalara hizmet vermekte ısrar ediyoruz. Tahliyeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tahliyenin sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirterek İsrail'den bu kararını geri almasını istemişti.