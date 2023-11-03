Netanyahu'nun sözcüsünün canlı yayında dili sürçtü: Gazze'de sadece sivilleri vuruyoruz

Canlı yayında çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanlık Sözcüsü Tal Heinrich, "İsrail sivillerden başkasını hedef almıyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun sözcüsünün canlı yayında dili sürçtü: Gazze'de sadece sivilleri vuruyoruz

İsrail'in Gazze'yi işgal altına alması ve bombardıman yağmuruna tutmasında 27. güne girildi. Can kaybı 9 bini aşarken, İsrail'in orantısız güç kullanması da devam ediyor.

CNN'de katıldığı yayında açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanlık Sözcüsü Tal Heinrich'in canlı yayında dilinin sürçmesi ise gündeme oturdu.

Heinrich, "İsrail sivillerden başkasını hedef almıyor" ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra kendisini düzelten Heinrich, İsrail'in 'teröristleri hedef aldığını ve Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu' savundu.

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