Gecenin Ucunda final mi yapıyor? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun oynadığı Gecenin Ucunda bitiyor mu?

Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinden sevenlerini üzecek bir haber geldi. Gecenin Ucunda dizisinin final kararı aldığı konuşuluyor. Peki, Gecenin Ucunda final mi yapıyor? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun oynadığı Gecenin Ucunda bitiyor mu?