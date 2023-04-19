Star TV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi 25 bölümdür ekranlara geliyordu. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Peki, Gecenin Ucunda final mi yapıyor? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun oynadığı Gecenin Ucunda bitiyor mu?
Gecenin Ucunda dizisi Star TV ekranlarında Salı akşamları yayınlanıyor. Başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın kadrosunda yer aldığı dizisinin final kararı aldığı konuşuluyor.
GECENİN UCUNDA FİNAL Mİ YAPACAK?
Gecenin Ucunda dizisi final kararı aldı. 25 bölüm yayınlanan dizinin 26. bölümde final yapacağı öğrenildi.
Gecenin Ucunda dizisinin finali 26. bölümde yapacak. Dizinin final bölümü 25 Nisan Salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak.
GECENİN UCUNDA FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinin 26.final bölümü 25 Nisan Salı yayınlanacak.