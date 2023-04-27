Neslihan Atagül sessizliğini bozdu. Eşi Kadir Doğulu'nun kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmıştı

Editör: Özlem KIRAL

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor.

Daha önce Aşkın Tarifi isimli dizideki partneriyle yakınlaştığı ileri sürülen Doğulu'nun bu sefer de gittiği eğlence mekanlarında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi.

Neslihan Atagül ile eşinin görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu.

"GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA NORMAL BİR KONUŞMA"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Atagül'ün yakın çevresine eşinin görüntüleri için "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi.

KADİR DOĞULU: BENİMLE KONUŞMAK İSTEYEN HERKESLE SOHBET ETTİM

Altuntaş'la konuşan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'le yakın bir dostunu ziyarete gittiklerini belirterek sosyal medyayı çok fazla takip etmediğini söyledi.

Doğulu "Sosyal medya ilgi alanım değil" diyen Doğulu, mekanda sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülere "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" diye konuştu.

İmam nikahı iddiasına ise kahkahalarla gülen Doğulu "Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" açıklamasını yaptı.

SEZER ÇAKIR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kadir Doğulu'nun samimi bir şekilde dans ettiği Sezer Çakır'dan açıklama geldi. Konuyla ilgili Sezer Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kadir Doğulu'nun çok sevdiği bir dostu olduğunu belirtti.

Çakır, "Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddi almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek gerek Kadir'e gerek ailesine ve Kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çakır, "Ben bir magazin figürü değilim bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir benim çok sevdiğim bir dostumdur diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi. Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir böyle bir şey söz konusu değildir. Ayrıca hayatım boyunca kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım. Bu sebepten imam nikahı ile ilgili yapılan haberler trajikomik bir hikayeden öteye gitmemektedir. Bundan sonra hakkımda yapılacak tüm yalan haber ve yanlış beyanları avukatim takibinde adli süreç başlatacağımı bilmenizi isterim. Son olarak beni tanıyan gazeteci arkadaşların gösterdiği hassasiyete de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.