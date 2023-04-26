Kadir Doğulu'dan ihanet ve imam nikahı açıklaması. Samimi görüntüler olay yaratmıştı

Kadir Doğulu ve meslektaşı Neslihan Atagül 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin hakkında konuşulan ihanet iddiaları sonrası Kadir Doğulu'nun kadınlarla eğlendiği görüntüler kafa karıştırmıştı. Kadir Doğulu'dan açıklama geldi.

Kadir Doğulu'dan ihanet ve imam nikahı açıklaması. Samimi görüntüler olay yaratmıştı

Oyuncu Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyanın gündemine düştü.

10 yıldır beraber, 7 yıldır da evli olan ikiliden açıklama beklenirken, Kadir Doğulu iddialara son noktayı koydu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir Doğulu'dan kendisi hakkında son çıkan iddialara yanıt geldi.

Bayram tatilinde yakın arkadaşı Murat Dalkılıç’ın konserini izlemeye giden Kadir Doğulu’nun genç bir kadınla Alaçatı’daki bir mekanda sohbet ederken çekilen görüntüleri yayınlandı.

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5 gün sonra sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Doğulu’nun Atagül’e ihanet ettiği iddia edildi.

Bu iddiaların ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi. Doğulu'nun Alaçatı’da adı daha önce Murat Dalkılıç’la da anılan Sezer Çakır’la samimi şekilde eğlendiği ve üstelik Çakır’la imam nikahıyla evli olduğu da öne sürüldü.

KADİR DOĞULU SON NOKTAYI KOYDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Kadir Doğulu, hakkında çıkan iddialar karşısında konuştu. “Sosyal medya ilgi alanım değil” diyen Doğulu, “Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum.

O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok” ifadelerine yer verdi.

İmam nikahı iddiasına ise kahkahalarla gülen Doğulu, “Benim Neslihan’dan başka imam nikahlı eşim yok” sözleriyle iddialara son noktayı koydu.

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