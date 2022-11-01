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'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun metamfetamin salgınına dair uyardığı videoda isim vermeden “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” demesiyle kurumlarının suçladığını öne sürdü, suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 00:47
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“Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar” demişti! Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı.

Söz konusu videoda iktidarın ‘kara parayla meti sokaklara davet ettiğini’ öne süren Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da medyaya yansıyan fotoğraflarını hatırlatarak, “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Onunla bununla poz veren Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur.” ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri, bir kez daha iktidarı kastederek, “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” demişti.

EMNİYET: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) açıklama geldi. Bu sözlerle teşkilatın kast edildiği savunulan EGM’nin sosyal medya hesabındaki açıklamada şunlar yer aldı:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı ‘cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”

JANDARMA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAĞINI AÇIKLADI

Emniyet’in ardından hemen hemen aynı ifadeler kurumun yılı değiştirilerek Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından da yayınlandı:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı ‘Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu paylaşımları retweet’ledi.

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Necmi Ay
1.11.2022 00:57
süleyman'ın yönlendirmesi  
 
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