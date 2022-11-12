12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bugün ülke genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapılacak

Bugün ülke genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapılacak

Türkiye genelinde saat 18.57'de ilk kez uygulanacak "Çök-kapan-tutun'' tatbikatın hazırlıkları devam ederken, tatbikat öncesi AFAD ekipleri depremde arama kurtarma çalışması yaptı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 14:29
Takip Et

Ülke genelinde yapılacak olan ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatının hazırlıkları sürüyor

Bugün ülke genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapılacak
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre; Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla bugün yaoılacak olan ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatı planlandı. Deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak ve duyarlılık yaratmak için  bugün saat 18,57'de hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak “Çök-kapan-tutun” tatbikatı bugün saat 18.57’de gerçekleştirilecek. AFAD aracılığıyla vatandaşlara, SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi ile cami, belediye hoparlörlerinin yanı sıra televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerde bulunulacak.

Tatbikatta görev alacak ekipler Bakırköy’deki AFAD’taki eğitim merkezinde arama kurtarma hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarda ekipleri beton blokların altında kalan vatandaşlara seslenerek ulaşmaya çalışılıyor. Konuşamayacak durumda olup ses veremeyenlere ise termal kamera ile görüntüleme yapılarak ulaşılmaya çalışılıyor.

Eğitim merkezine polis, itfaiye, sağlık, Kızılay ve diğer ekipleri gelerek tatbikat hazırlıklarını başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
1
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
2
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
3
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
4
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
5
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
6
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor
﻿Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor
﻿Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor
﻿Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı
﻿Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı
﻿Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı
﻿Togg'dan ön sipariş açıklaması. İlk sipariş Şubat ayında
﻿Togg'dan ön sipariş açıklaması. İlk sipariş Şubat ayında
﻿Togg'dan ön sipariş açıklaması. İlk sipariş Şubat ayında
﻿Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
﻿Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
﻿Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.