Bugün ülke genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapılacak

İHA'nın haberine göre; Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla bugün yaoılacak olan ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatı planlandı. Deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak ve duyarlılık yaratmak için bugün saat 18,57'de hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak “Çök-kapan-tutun” tatbikatı bugün saat 18.57’de gerçekleştirilecek. AFAD aracılığıyla vatandaşlara, SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi ile cami, belediye hoparlörlerinin yanı sıra televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerde bulunulacak.

Tatbikatta görev alacak ekipler Bakırköy’deki AFAD’taki eğitim merkezinde arama kurtarma hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarda ekipleri beton blokların altında kalan vatandaşlara seslenerek ulaşmaya çalışılıyor. Konuşamayacak durumda olup ses veremeyenlere ise termal kamera ile görüntüleme yapılarak ulaşılmaya çalışılıyor.

Eğitim merkezine polis, itfaiye, sağlık, Kızılay ve diğer ekipleri gelerek tatbikat hazırlıklarını başlattı.