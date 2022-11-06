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Yurt dışından telefon getirecekler dikkat. Yabancılar için de geçerli

Ticaret Bakanlığı'nca, yolcuların yurtdışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesine ilişkin uygulamaya ülke vatandaşı olmayanların da tabi olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 14:10
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Yurt dışından telefon getirecekler dikkat. Yabancılar için de geçerli

Yurt dışından telefon getirecekler dikkat. Yabancılar için de geçerli
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Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurtdışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin işbirliği yaptı.

BTK'nin aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği artırıldı.

1 KASIM'DA HAYATA GEÇTİ

1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında, gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor.

3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanıyor.

Bu arada, cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yıllık ortalama 30- 35 bin kaçak cep telefonu ele geçirilirken, yolcu beraberi muafiyet fazlası veya kaçak yollarla beyan harici olarak ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı henüz net olarak bilinmiyor. (AA)

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