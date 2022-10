Davuto�lu Soylu'nun arkas�ndaki g�c� a��klad�

Davuto�lu, parti genel merkezinde bu sabah bas�n organlar�n�n Ankara temsilcileri ile bulu�tu. Ekim ay�n�n siyasetin Nevruz�u oldu�unu, TBMM�nin a��lmas�yla siyasetin hareketlendi�ini belirten Ahmet Davuto�lu k�sa bir a��klama yapt� ve sonras�nda gelen sorulara ayr�nt�l� yan�tlar verdi.

Erdo�an��n yeniden cumhurba�kan� aday� olup olamayaca�� ile ilgili tart��malar istismar edilece�ini g�rd�klerini belirten Davuto�lu, �Tercihim bu iktidar�n se�imle de�i�mesidir� dedi. Davuto�lu�nun �nemli mesajlar� sat�r ba�lar�yla ��yle:

�KILI�DARO�LU�NUN A�IKLAMASI �OK �NEML� TAR�H� B�R A�IKLAMA�

Say�n K�l��daro�lu�nun a��klamas�n� �ok �nemli tarihi bir a��klama olarak de�erlendirdim ve hemen destek beyan ettim: Bu ayn� zamanda alt�l� masan�n temel misyonuna uygun bir a��klamayd�. ��nk� 6�l� masan�n T�rk siyasetine yapaca�� en b�y�k katk� iktidara gelmek de�ildir, iktidara bir �ekilde gelinir. Ama bu fay hatlar�n� temsil eden siyasi ak�mlar�n hemen hemen t�m temsilcilerinin bu masa etraf�nda bulu�mas� ve bu tansiyonu d���rmek i�in irade sergilemesidir.

�KE�KE BU MASAYI SAYIN ERDO�AN TOPLASAYDI�

(Alt�l� Masay� ele�tiren yorumcular) Okuma �z�rl�, g�rme �z�rl� herhalde bu arkada�lar. T�rkiye Cumhuriyeti tarihine bak�n, bu kapsamda bir masa olmad� bu kapsamda bir bulu�ma zemini olmad�. Ke�ke bu masay� say�n Erdo�an toplasayd�. Ke�ke yeni bir d�neme ba�larken ge�erken �imdi dahi o sert konu�may� yapmak yerine siyasi liderlerle bir ak�am yeme�i yiyelim deseydi k�t� m� olurdu, alk��lard�k.

�D�N D�NDE KALDI CANCA�IZIM�

Hem ba��rt�s� yasaklar� geri gelir 28 �ubat yasaklar� geri gelir diye kamuoyu olu�turacaks�n�z, hem de bunu t�m�yle tarihe g�mecek olan teklife mesafeli duracaks�n�z ve o ki�inin ge�mi�te yapt�klar�n� ortaya koyacaks�n�z. Her siyasi liderle ge�mi�e d�n�k hesapla�maya girsek neler ��kar neler ��kar. Gerek var m�? Hazreti Mevlana�n�n talebesi olarak kendimi addediyorum, D�n d�nde kald� canca��z�m, bug�n yeni �ey s�ylemek laz�m. K�l��daro�lu yeni bir �ey s�yledi, o yeni �eye yeni �eyle cevap vermek laz�m. O bak�mdan Erdo�an��n konu�mas�n�n bir k�sm�na, teklife olumlu bakt��� k�sm�na odaklanmaya, bundan sonraki siyaseti i�in kutupla�maya de�il vizyoner bakmaya davet ediyorum.

�SORU�TURMA A�ILIRSA AYNI �FADEY� TOPLUCA �FADE ETMEM�Z LAZIM�

(Sans�r yasas� teklifi) �yle bir yasa getirdiler ki insan hak �zg�rl�klerinin tarihi e�i�i falan diye yap�lan konu�mayla birlikte a��k bir �ekilde sans�r yasas�. (Parti s�zc�s�) Serkan �zcan, Merkez Bankas��n� (MB) ele�tirdi. Bir siyaset�inin MB Ba�kan�n� ele�tirmesinden daha do�al ne olabilir, MB�nin birinci misyonu enflasyonu d���rmek, yapamam��s�n ne yapacakt�k, d���rmedin ama can�n sa� olsun millet k�r�lacak ama yeter ki sen o koltukta otur mu diyecektik. 3 g�nde mazota 4 lira zam geldi. Neymi� MB itibar�n� zedelemeymi� ve �zcan hakk�nda MB su� duyurusunda bulundu. Su�umuz buymu� daha dezenformasyon yasas� ��kmad�, bir de o ��kt���nda d���n�n. Serkan �zcan�� m� �a��rd�lar ba�ka arkada�lar� m� �a��rd�lar hangi arkada�� �a��rd�larsa ayn� ifadeyi ben de s�yleyece�im, gelsinler bizi de g�t�rs�nler, g�t�rebileceklerse. Bunu di�er siyasi liderlerin de yapmas�n� teklif ediyorum; Kim dezenformasyon yasas�ndaki do�al ele�tiri, bak�n hakaret demiyorum, bir soru�turma a��l�rsa ayn� ifadeyi topluca ifade etmemiz laz�m ki 100 y�l ge�mi� sans�r uygulamalar�n� benzeri Takriri S�k�n d�nemi gibi d�neme T�rkiye girmemi� olsun. Dezenformasyon yasas� konusunda her t�rl� m�cadeleyi sergileriz.

�KILI�DARO�LU �LE �NCES�NDE G�R��MED�K�

(K�l��daro�lu�nun ba��rt�s� a��klamas� sizin fikriniz mi, daha �nce K�l��daro�lu ile bunu g�r��t�n�z m�? Alt�l� Masa�n�n son toplant�s�n�n g�ndemi oldu mu?) Hay�r K�l��daro�lu ile bu konu �ncesinde g�r��medik. Ama metni (son toplant�n�n bildirisinin 5. Maddesini kastediyor) okudum size hemen hemen her toplant�da son toplant�da da bu fay hatlar�n�n nas�l a��labilece�i bu sorunlar�n nas�l ��z�lebilece�i, farkl� toplum psikolojilerini olumlu y�nde de�i�ebilece�i her toplant�n�n g�ndemi� Ama K�l��daro�lu�nun a��klamas� kendi zamanlamas� ve muhtevas� kendi siyasi tercihidir. Fakat zemin de uygun oldu�u i�in buna a��k destek vermekte beis g�rmedim. Ayr�ca birbirimizi etkileriz de bunda bir yanl�� yok. �ki kesim rahats�z oldu bundan bir, iktidar, �elimizdeki koz gidiyor� diye. �kincisi de 28 �ubat zihniyetini hala bar�nd�ran baz� kesimler var. Asl�nda bu �ok doru bir i� yap�ld���n g�steriyor.

�SAYGISIZLIK OLARAK G�R�R�M�

(Sizin telkin etti�iniz y�n�nde iddia var) B�yle bir imay� dahi say�n K�l��daro�lu�na sayg�s�zl�k olarak g�r�r�m.

�ERDO�AN�I CEMEVLER�NDE �KNA ���N MEHMET G�RMEZ VE HAYRETT�N KARAMAN HOCA �LE B�RL�KTE G�R��T�K�

Say�n Erdo�an ile en �nemli ihtilaf konular�mdan birisi Alevi vatanda�lar�m�z�n sorunlar� ve cemevlerinin stat�s� ile ilgili. 1 Kas�m se�imlerine giderken Alevi vatanda�lar�m�z�n sorunlar�n� temelden ��zecek bir reform tabiri ile gittik. Kamuoyunun tan�d��� b�t�n Alevi �nderleriyle �ankaya�da topland�m gece yar�s�na kadar hepsinin g�r���n� alarak bir paket haz�rlad�k se�im beyannamemize koyduk o tam 100 vaadi yerine getirdik 3. Aydan itibaren Mart�tan itibaren reformlara ge�erken, hakk�m�zda i�te bu s�reci ba�latt�lar. Say�n Erdo�an ile ihtilaf ettik, art�k s�r olmad��� i�in bunu s�ylemekte beis g�rm�yorum. Say�n Erdo�an��n bu konuda cemevlerinin stat�s� ve Alevilerin haklar� konusunda ikna edebilmek i�in siyasi olarak sadece ben g�r��medim d�nemin Diyanet ��leri Ba�kan� Mehmet G�rmez ve Erdo�an��n duydu�u sayg�y� yak�ndan bildi�imiz Hayrettin Karaman hoca ile birlikte g�r��t�k. Onlar da destekledi. Birlikte te�ebb�ste bulunduk. Bu konuda Ak Parti i�inde en ufak bir ihtilaf yoktu. Bir tek say�n Erdo�an direndi. Do�ru de�il yapmay�n dedi, olmaz dedi. Bu tarihi ad�m� siz at�n dedim kar��l�k bulmad�. Cumhurba�kan��n�n reddedece�ini bile bile bir tasar�y� g�t�remezdik cemevleri ile ilgili.

�BA��RT�S� B�R HAFTADA ��Z�LEB�LECEK B�R MESELE ARTIK�

Mesele netice almak ise bir �eyi ba�ka �eyle irtibatland�rmadan, ad�m ad�m ��zmek do�ru. Ba��rt�s� yasa��n�n anayasal d�zenleme ile ortadan kalkmas� tek ba��na bir haftada ��z�lebilecek mesele art�k. Bunu yaymamak laz�m ��z�p arkada b�rakmak maz�m. Ba�ka konular� i�ine al�rsan�z, ��zmek zaman al�r. Mademki bu kadar olgunla�t� mesele 1 hafta 10 g�n i�inde o zaman ��z�ls�n gitsin. Aileyi korumak i�in ba�ka bir �al��ma gerekiyorsa, aileyi korumak en kutsal g�revimizdir. Bununla ilgili yap�lacak bir ad�ma da ayr�ca destek veririz. �nemli olan �u anda ba��rt�s� konusunda gerekli ad�mlar�n at�lmas�. Alevi vatanda�lar�n sorunlar� �ok g�zel ayr� ayr� getirsin, paketle getirirse pazarl�k g�r�nt�s� do�ar.

�E��YLE B�RL�KTE O GECE KILI�DARO�LU�NU TELEFONLA ARAMIޔ

K�l��daro�lu ile ilk (ba��rt�s�) a��klamas�n� yapt���nda da g�r��t�m telefonla, kendi a��klamamdan 5-10 dakika �nce o gece. (E�i) Sare han�mla birlikte idik. E�im de (K�l��daro�lu ile) g�r��t� ��nk� iki �ocuk annesi ve ihtisas�n� yaparken dahi Bat� �al��ma Grubu denilen o �etenin g�nderdi�i m�fetti�lerle bo�u�uyordu, uzmanl�k s�nav�n� yaparken. Evlendi�imizde t�pta 3. S�n�f ��rencisi idi bir y�l uzakla�t�rma ald�. Ka� ihtisas s�nav�na da sadece bu sebeple giremedi.

�BU A�IKLAMAYI YAPANA ����LER� BAKANI DEMEM BEN�

�ktidar�n bir siyasi partiyi milli g�venlik sorunu olarak g�rmesi son derece yanl��. Ba�bakanken bu konu (Mersin sald�r�s�) bana gelseydi, b�yle alelacele a��klama yap�lmas�na asla izin vermezdim. �nemli olan ter�rist ve katledilen polis, �nce bunun hesab� sorulur. Neydi milli g�venlik sorunu biliyor musunuz, say�n i�i�leri bakan�n�n, �u ifadesi milli g�venlik sorunudur; efendim Afrin �zerinden motorlu para��tle kalkt�lar Toroslara indiler� Peki T�rkiye yol gecen han� m�, milli g�venlik sorunu varsa i�i�leri bakan� milli g�venlik sorunudur. Bu a��klamay� yapana i�i�leri bakan� demem ben� Nas�l bir densizlik nas�l bir aymazl�kt�r bu. Demek ki incirlik �ss�n� de �skenderun liman�n� da bombalayabilirler, �yle mi.

�M�LL� G�VENL�K SORUNU ����LER� BAKANI�NIN KEND�S�D�R�

T�rk hava sahas� T�rkiye�nin namusudur, kimse �yle uyar�ld��� halde o hava sahas�na giremez. Hayretler i�inde izliyorum bunlar�n devlet y�netimini, hayretle ve utan�la izliyorum. Bug�n milli g�venlik sorunu ��i�leri Bakan��n�n kendisidir. Motorlu para��t s�n�r�n neresinden ge�mi�. �u anda g�revde olsam, e�er �yle bir olay varsa o hava sahas�n� kontrol eden orada g�revli herkesi g�revden al�r�m. �hmal edilen her kademedeki ki�iyi g�revden al�r�m� Nereden nereye ge�iyor uyu�turucu baronlar� bile Latin Amerika�da bu kadar rahat hareket edemiyor. Devleti ne hale getirdiler.

�SOYLU�NUN �ST�FASI ANCAK BAH�ELݒDEN �STEN�R�

(Soylu�nun istifas�n� isteyecek misiniz?) Erdo�an�a bir �ey s�ylememek laz�m, Soylu�nun istifas� ancak Bah�eli�den istenir. Sedat Peker bir ay boyunca S�leyman Soylu hakk�nda her g�n video yay�nlad�. Say�n Erdo�an ��k�p da bakana yap�lan kar��l�m bakan�m� destekliyorum demedi. Ne soru�turma a�t� ne de bakan�na sahip ��kt�. Ta ki Bah�eli Soylu�nun arkas�nda durunca Erdo�an ertesi g�n g�r�n��te bir sahiplenme ile orada kald�.

�CEYLANPINAR�DA �K� POL�S�N �EH�T OLDU�U G�N� ANLATTI�

(Ceylanp�nar�da polis memurlar� Feyyaz Yumu�ak ve Okan Acar��n 22 Temmuz 2015�te evlerinde �ehit edilmesi) iki kahraman polisimizin evinde �ehit edildi�i haberi bana sabah 5�te ula�t�. Dedim ki tetkik edin bunda herhangi bir provokatif bir �ey olmas�n bana istihbarat� bildirin, ola ki ba�ka bir d�� istihbarat i�eride bir �ey, o s�rada halen s�rmekte olan ��z�m s�reci� T�rkiye�yi bir �eyin i�ine mi �ekmek istiyorlar diye bu ara�t�rmay� yaparken, saat 8 mi, 9 mu, PKK bunu �stlendi. ��leden sonra 15�te b�t�n g�venlik birimlerini toplay�p ertesi gece saat 3�te PKK�n�n, I��D ve DHKPC�nin T�rkiye i�i ve d��� b�t�n birimlerine kar�� operasyon talimat� verdim bir an teredd�t etmedim.

�ERDO�AN�IN PART� ���NDE BEN� DEV�RMEK ���N �ALI�TI�I, BAH�ELݒN�N EV�NDE D�Z� SEYRETT��� G�NLERDE�

Meclis�te �o�unlu�umuz yoktu bir ba�bakan olarak h�k�metim ge�ici h�k�met. Onu hesap etti ter�r odaklar� zannettiler ki Meclis�te �o�unlu�u olmadan bir hareket yapamaz� O geceden itibaren o sert m�cadeleyi verdim geri ad�m da atmad�m� Aylarca s�recek, benim gece g�nd�z takip etti�im, o s�rada Erdo�an��n parti i�inde beni devirmek i�in �al��t���, Bah�eli�nin evinde dizi seyretti�i g�nlerde ben bu m�cadeleyi verdim ve tek ba��ma verdim.

�SAYIN KILI�DARO�LU�NUN ABD�Y� G�TMES� DO�ALDIR, BA�KA B�R L�DER�N BR�KSEL�E, MOSKOVA�YA PEK�N�E G�TMES� DE DO�ALDIR�

(CHP Genel Ba�kan� Kemal K�l��daro�lu�nun ABD ziyareti) Her siyasi liderin d�nyan�n her yerinde temas kurma hakk� var. Hatta bu sadece hak de�il h�zl� geli�en d�nyada sorumluluk ayn� zamanda dolay�s�yla say�n K�l��daro�lu�nun ABD�yi gitmesi do�ald�r, ba�ka bir liderin Br�ksel�e, Moskova�ya Pekin�e gitmesi de do�ald�r. Bunda hi� yanl�� g�rmem� Her siyasi partinin kendi takdiridir (ABD) y�netim ile de g�r��m�� olsa da bunda yanl�� g�rmezdim.�