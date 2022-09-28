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Davutoğlu 'Ben Soylu’ya benzemem' diye meydan okudu, Özdağ da bakın hangi paylaşımı yaptı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun, "Ümit Özdağ ile karşı karşıya gelir misiniz?" sorusuna verdiği "Bütün cesaret ona ait öyle mi? Ben Süleyman Soylu değilim.” yanıtına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan “Çok Güzel Hareketler Bunlar” skeçli yanıt geldi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 12:50
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Ahmet Davutoğlu 'Ben Süleyman Soylu’ya benzemem' diye meydan okudu, Ümit Özdağ da bakın hangi paylaşımı yaptı

Davutoğlu 'Ben Soylu’ya benzemem' diye meydan okudu, Özdağ da bakın hangi paylaşımı yaptı
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Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Oğuzhan Uğur’un programı BabaLa TV’deki “Mevzular Açık Mikrofon” programına katıldı.

Programda söz alan bir dinleyici, Davutoğlu’na "Ümit Özdağ ile BabaLa TV'de karşı karşıya gelip bu konuyu tartışma cesaretini gösterebilir misiniz?" sorusunu yöneltti. Davutoğlu, "Dünyada herkesle tartışırım, insani ve milli bir konuyu istismar eden bir siyasetçiyle, kullandığı üslup gereği, bakarım..." şeklinde yanıt verdi ve "Benim üzerimden kimse prim yapamaz." ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU’NDAN ÖZDAĞ’A GÖZDAĞI: “BEN SOYLU DEĞİLİM”
Tekrar söz alan dinleyici, aynı soruyu Özdağ'a da sorduğunu ve kendisinin, “Seve seve kabul ederim, kendisinin o kadar cesur olduğunu düşünmüyorum.” şeklinde yanıt verdiğini hatırlattı. Bunun üzerine ise Davutoğlu, "Bütün cesaret ona ait öyle mi? Yalnız Ümit Özdağ bilmeli; Ben Süleyman Soylu değilim. Verdim mi hakkını veririm." şeklinde yanıt verdi.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER SKECİ İLE GÖNDERME
Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla Davutoğlu’na “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programının “Küçük Ahmet” skeci ile göndermede bulundu. Özdağ da paylaşımı alıntılayarak “Aferin Kayseri harika olmuş.” notunu düştü.

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