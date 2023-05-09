Genç kız atılan taşlara rağmen Türk bayrağını yerde bırakmadı. Mitingde atılan taşlardan biri genç kızın elindeki bayrağa geldi

Editör: Osmancan Erok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine saldıran bir grup İmamoğlu’na ve mitinge katılanlara taş attı. Olayda mitinge katılan vatandaşlar yaralandı.

Taşlı saldırı sonrası gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakılırken AKP’li isimler saldırıdan İmamoğlu ve CHP’yi sorumlu tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu gibi isimler CHP’lilerin provokasyon yaptığını iddia etti.

ATILAN TAŞLARA RAĞMEN TÜRK BAYRAĞINI YERE BIRAKMADI

Erzurum’daki skandal saldırı sonrası ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Saldırı sırasında atılan taşlar bir genç kızın elindeki Türk bayrağına isabet etti. Genç kız atılan taşlara rağmen bayrağı yerde bırakmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.