Meral Akşener sesi titreyerek sordu. Gençlerimizi hak ettikleri imkanlara kavuşturacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençler İçin Gençlerle Beraber programında gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Ön lisans mezunu olduğunu ancak ekonomik şartlardan dolayı lisans eğitimine devam edemediğini, açıköğretimde okuduğunu belirten genç, “Bundan 5 sene sonra kendimi hiçbir yerde göremiyorum. Şu an bir özel sektörde çalışıyorum mesleğimi yapamıyorum” dedi.

“Ben kendi mesleğimi yapmak istiyorum” derken gözyaşlarına hakim olamayan genç, “Ülkenin şartlarından dolayı başvurmadığım özel sektör kalmadı. Ama herkes deneyimli arıyor. ‘Ben maaş istemiyorum mesleğimi öğreneyim' dedim, ona da yanaşmıyorlar. 5 kardeşiz atanmayı bekleme gibi bir seçeneğim yok aileme destek olmak zorundayım” ifadelerini kullandı.

Akşener, söz konusu gencin konuşmasını şu ifadelerle paylaştı:

“24 yaşında bir genç kızımızın omzunda yük, kalbinde acı ve ruhunda yara açan bu değersizlik hissi; ne yazık ki ülkemizdeki birçok gence sirayet etmiş durumda.

Bu yüzden her şeyden önce; gençlerimizi dinleyecek, anlayacak ve hak ettikleri imkanlara kavuşmalarını sağlayacağız!”