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Ağlayarak Meral Akşener'in yolunu kesti: Herkesin yüreğini sızlatın feryat

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün Ankara Pursaklar'da vatandaşlarla buluştu. Akşener bölgede bulunan vatandaşların sorunlarını dinledi. Atanamayan genç kızdan, çocuğuna iş bulamayan anneye; esnaftan öğrenciye herkesin derdini dinledi. Ziyaretlerde Akşener, "tarih öğretmeniyim, atanamıyorum" diyen atanamayan genç kıza sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:30
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Atanamayan tarih öğretmeni genç kız Meral Akşener'e derdini anlattı

Ağlayarak Meral Akşener'in yolunu kesti: Herkesin yüreğini sızlatın feryat
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Pursaklar ve Keçiören ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Bu buluşmada bir vatandaş Akşener’e ağlayarak derdini anlattı. Genç kadın, Akşener'e “Sabahtan beri 20 kurum dolandım. İşsizim. Artık ne yapmam gerektiğini ben bilmiyorum. Ben ülkenin evladıyım, genciyim, 27 yaşındayım, tarih öğretmeniyim, atanamıyorum. Ben artık ne yapmalıyım” dedi. Akşener, yaşadığı sorunları anlatırken gözyaşlarını tutamayan genç kızı sarıldı. Genç kız teselli edilmeye çalışıldı. Akşener daha sonra genç kızdan telefon numarasını aldı.

Akşener Pursaklar’da da başka bir kadının dertlerini dinledi. Akşener’e dert yanan bir diğer kadın ise şu ifadeleri kullandı:

“Kendi adamlarımız bodrumda çalışıp işe gidiyor. Yediğimizi sayıyoruz. Üniversiteli çocukların psikolojisi bozuk, onu gördükçe benim havam daha iyice bozuluyor. Üniversiteli çocuklar uzman çavuş oluyor. Mahsuni Şerif bir türkü çığırıyor; ‘Muhtaç olmuş kuru soğana’ diyor. Bir çocuğuma iş bulamadım.”

Pursaklar’da tatlıcılık yapan bir esnaf, “İyi bir hayalle girdik ama hüsran sonuçlar var şu an gördüğünüz. Ekonomi, kanayan yara. Burada hiçbir şekilde siyasi görüş belirtmeden söylüyorum” dedi.

Akşener ile konuşan bir üniversite öğrencisi ise, “Bu yaşta hep ekonomiyi düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Borsayı takip ediyorum. Dolar yükselecek mi, düşecek mi, onu takip ediyorum. Türk lirası ne kadar dibi görecek daha” diye konuştu.

Akşener’in “İşler nasıl” diye sorduğu bir kuyumcu, “Altın yatırım aracıydı daha önceden, şimdi yatırımdan çıktı. Eskiden bir düğün yapıldığı zaman 10 tane burma bilezik, iki zincir satardık. Şu anda bunların hiçbiri kalmadı. Bir set alıyorlar, iki alyans, bir de tek taş alabiliyorsa alıyor” açıklamalarında bulundu.

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Ubeyd
21.09.2022 13:29
Ne yapacak başkan olunca atamayı mı yapacak yani  
 
Millet
21.09.2022 13:16
Hangi kameraya el sallayalım.Meral hanım TOKİ projesinin detaylarını açıkla diyor.Diyen kim 36 kez toplanıp hala güçlendirilmiş parlamenter sistem den başka detayını açıklanmamış biri diyor.  
 
Fatma Aliye Topuz
21.09.2022 13:15
Üzülme be bire çocuk. Bu Asil millet, hainden, soysuz dan, soyguncu dan, vicdansız dan ve bilimum çiyan dan çok çekti. Ama her defasında daha güzel bir ülke için bir yol buldu. Yine bulacağız.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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