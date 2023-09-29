Gençlik ve Spor Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğini çektiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan belgesel krizi devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden "Kanun Hükmü" belgeseli nedeniyle desteğini çekme kararı sonrası Altın Portakal yönetimi belgeseli ikinci defa festival seçkisinden çıkarmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden "Kanun Hükmü" belgeseli nedeniyle desteğini çekme kararı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı, festivalden desteğini çekti.

BAKANLIK AÇIKLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Antalya Spor Salonumuz tahsis edilmişti.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir.

Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuzda verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

FİLMİN ÇIKARILMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Kanun Hükmü adlı belgeselle ilgili çıkan tartışmaların ve filmin festivalden çıkarılma nedeni ortaya çıktı. Oda TV’nin haberine göre, Filmin başlangıç sahnesinde "Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından OHAL ilan edildi. 150.000'den fazla kamu çalışanı ihraç edildi. 50.400'ün üzerinde kişi tutuklandı. İşinden atılan yüzlerce insan yaşamına son verdi." ifadeleri kullanıldı.

DEMET AKBAĞ JÜRİ BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ

Altın Portakal Film Festivali’nin jüri başkanlığını yürüten Demet Akbağ görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akbağ, isminin dahil olmadığı olaylar yüzünden geçmesi ve yaşanan iletişim krizi nedeniyle jüri başkanlığını bıraktığını açıkladı.

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Akbağ’ın açıklaması şöyle:

"Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım."

TAMER KARADAĞLI BAKANLIĞA DESTEK ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan oyuncu Tamer Karadağlı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filminin programa tekrar alınmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden çekilmesi hakkında, “Bakanlığımızın aldığı kararın arkasındayız” dedi.

Aydınlık’a konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oyuncu Tamer Karadağlı, “Bakanlığımızın aldığı kararın arkasındayız” açıklamasını yaptı.

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