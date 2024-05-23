Meclis’te ortalık karıştı: Kafaları çekip geliyorsunuz

TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, muhalefet partilerinin milletvekillerini kastederek, “Bu gruplar çıkıyor AK Parti sıralarına dönüyor, birçoğu da kafayı çekip, bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çalkın'ın sözlerine; “Burada birilerini bilerek itham ediyorsa çıksın söylesin yoksa özür dilesin uyarı cezası verin, bunun üzerine Meclis çalışmaya devam edemez” diye tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Çalkın, sözlerini geri aldı.

TBMM’de iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Genel Kurul’da, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 2. Bölümü üzerine yapılan görüşmeler sırasında AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, muhalefet partilerini hedef aldı.

“KAFAYI ÇEKİP HAKARET EDİYORSUNUZ”

AKP’li Çalkın “Bu gruplar çıkıyor AK Parti sıralarına dönüyor, birçoğu da kafayı çekip, bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor. Ağzına gelenleri söylüyor. Biz burada adabında bir cevap veriyoruz kalkıp bize 'saçma sapan' diye cevap veriyorsunuz, olacak şey mi? Biz yaralıyız evet, milletimize hizmet etmek için dertliyiz. Biz sadece susuyoruz, edebimizden” diye konuştu.

“ÇIKSIN ÖZÜR DİLESİN”

CHP’li Emir ise Çalkın’ın “birçoğu da kafayı çekip” ifadesine “Burada birilerini bilerek itham ediyorsa çıksın söylesin yoksa özür dilesin uyarı cezası verin bunun üzerine Meclis çalışmaya devam edemez. Yoksa kapatırız bu Meclis’i” tepkisini gösterdi.

“SÖZÜMÜ GERİ ALIYORUM”

TBMM Başkanvekili Celal Adan da CHP’li Emir’e destek verdi, AKP’li Çalkın’a “Bu lafı geri, doğru bir laf değil” dedi. Çalkın ise tepkilerin ardından sözlerini geri aldı. Çalkın, “Meclisimizin salahiyeti için söylediğim söz maksadını aşmıştır geri alıyorum” dedi.