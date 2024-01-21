Gezeravcı FETÖ ve Erdoğan mağdurudur

“Mavi Tur” zenginlerin kiraladıkları gemilerle Ege ve Akdeniz’de haftalık, aylık ya da sezonluk gezilerinin favorisidir.

Cumhurbaşkanı için saraylar yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de “Uzay Tur” gezileri başlattı.

Yerel seçim öncesi siyasi şov olarak faydası da var tabii Recep Tayyip Erdoğan’a…

Belki de yaş haddinden kendisi gidemeyen Erdoğan, ilk uçuşa Albay Alper Gezeravcı’yı gönderdi.

Erdoğan’a öneriyorum.

31 Mart Yerel Seçim öncesi sırayla;

İlk olarak İstanbul adayı Murat Kurum’u,

İkinci olarak Ankara adayı Turgut Altınok’u

Üçüncü olarak İzmir adayı Hamza Dağ’ı gönder.

Yerel seçimde seçmen karşısında büyük sükse yaparlar.

Senin mal varlığın bu üçü için gerekli 165 milyon doları haydi haydi karşılar.

Paşa gönlün isterse geride kalan büyükşehir adaylarını da gruplar halinde gönderebilirsin.

Nasıl olsa muhalefet adayları bu parayı bulamaz ve senin bu siyasi şov projene karşılık veremezler.

Gelelim ilk Türk uzay yolcusu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı hakkındaki haberlere.

Özgür televizyon kanalı Flash Haber TV’nin ana haber moderatörü değerli kardeşim Can Ataklı’nın haberi şöyleydi:

“Albay Alper Gezeravcı FETÖ kumpası mağduru çıktı…

2012’de “İzmir Askerî Casusluk Kumpası” davası nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildiği, açtığı davayı kazanmasının ardından TSK’ya geri çağırıldığı ortaya çıktı.

Gezeravcı 12 Kasım 2012 yılında FETÖ’nün İzmir Askerî Casusluk kumpas soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildi. Gezeravcı’nın FETÖ kumpas soruşturmasıyla TSK’dan ihraç edildikten sonra Türk Hava Yolları’nda çalışmaya başladığı, açtığı davayı kazanan Gezeravcı’nın Temmuz 2020’de TSK’ya geri döndüğü belirlendi.”

Haber ve yorumlarınla gönüllere taht kuran canım, Can kardeşimin haber ve yorumuna şu eklentiyi de ben yapayım.

Ergenekon, Balyoz ve İzmir Askerî Casusluk Kumpaslarının savcısı kimdi? Recep Tayyip Erdoğan.

İktidarda hangi parti vardı? AK Parti.

Başbakan kimdi? Recep Tayyip Erdoğan.

Fethullah Gülen’e devlet içinde “Paralel Yapı” kurulmasına izin veren kimdi? Recep Tayyip Erdoğan.

Amerika ve Fethullah Gülen ile askerî vesayete karşı bu davaları açtık diye itiraf eden siyasetçiler hangi partidendi? AK Parti.

İktidar olmak muktedir olmaktır.

İzmir Askerî Casusluk kumpas soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edenler kimlerdi? Savcı Erdoğan + FETÖ’cüler…

Gezeravcı FETÖ ve Erdoğan mağdurudur

Sevgili Can Ataklı durum bu durum.

Uzaydan değil ama Ankara’dan sevgiler, selamlar.

Atatürk’ümüzün, “İstikbal Göklerdir” sözünü uzaydan dünyaya duyuran Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı anlaşılan o ki Erdoğan’ın vicdan azabından kurtulması için seçtiği ilk uzay gezginimizdir.

Aklıma Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılan 10 ciltlik tarihî ilk gezi kitabı “Seyahatname” geldi.

Albay Gezeravcı da dönüşünde “Seyahatname” yazarak uzayda yaptığı deneyleri ve sonuçları ile anılarını gelecek nesillere bırakır.

55 milyon dolara gelince, “itibardan tasarruf” olması değil mi Erdoğan?

Katarlılardan tank yapımı için alınan 50 milyon dolar, ortada tank olmadığı için demek ki burada kullanıldı.