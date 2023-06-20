Gezgin Fatih Koparan ortaya çıkardı. Suriyeliler neden dönmüyor sorusunun cevabı Suriye’den geldi

Suriye Hama'da yaşayan bir Suriyeli, Türkiye'de 8 yıl kaldıktan sonra ülkesine döndüğünü ve burada savaşın bittiğini anlattı. Türkçe konuşabilen Suriyeli, gezgin Fatih Koparan ile yaptığı sohbette, Suriye'nin çok güzel olduğunu ve diğer Suriyelilerin de geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Gezgin Fatih Koparan ortaya çıkardı. Suriyeliler neden dönmüyor sorusunun cevabı Suriye’den geldi

Gezgin Fatih Koparan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "8 yıl Türkiye'de yaşayıp Suriye'ye dönen Hamalılar Suriye'de savaş olmadığını söylüyor ve hemşerilerini Suriye'ye çağırıyorlar." dedi.

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Suriye Milli Takımı'nda oynayan Türk basketbolcu Kemal Canbolat ve Suriyelinin arasında diyaloglar geçti...

Suriyeli: Sen nerelisin?
Hataylıyım. Sen?
Suriyeli: Ben buranın yerlisiyim. Türkçe biliyorum.
Nasıl öğrendin?
Suriyeli: İstanbul'da 8 sene yaşadım.
Sonra buraya geldin. Hama'da mı oturuyorsun?
Suriye'de savaş kalmadı mı?
Suriyeli: Hayır. Allah'a şükür bitti. Her şey çok iyi.
Türkiye'dekiler buraya dönsün mü?
Suriyeli: Dönsünler tabii. Orada ne yapacaklar? Burası daha iyi.
Neden dönmüyorlar?
Suriyeli: Orada paraya alıştılar parayı bırakamıyorlar. Ama burada da para var. Burada da hayat var.
Yani savaş yok artık.
Suriyeli: Yok abi savaş.
Vatan gibisi yok değil mi?
Suriyeli: Dönseler daha iyi olur.

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