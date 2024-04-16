Giresunlu gençlerden tutuk başlangıç

Kaynak: Giresun İleri Gazetesi
Giresunlu gençlerden tutuk başlangıç
Basketbol Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

Turnuvanın ilk maçında Giresun ilini temsil eden Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu ile karşılaştı. Maçın büyük bölümünü önde götüren Giresun ekibi karşılaşmanın sonlarına doğru oyundan düştü ve konsantrasyon kaybı gözlemlenen oyuncuların bireysel hatalarıyla sahadan 59-55’lik skorla mağlup ayrıldı.

Bugün Batman Borsa İstanbul Belde Ortaokulu ile karşılaşacak olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu gruptaki son maçını ise İstanbul Sancak-Soy Ortaokulu yarın oynayacak.

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