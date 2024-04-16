Dursun Özbek'ten TFF seçimi açıklaması: Gerek kalmadı

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Dursun Özbek'ten TFF seçimi açıklaması: Gerek kalmadı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin yapacağı seçimle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısı öncesi açıklamalar yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapacağı seçimle ilgili konuşan Dursun Özbek, ''Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Büyükekşi erken seçimi yapacağını söylemişti. Bunun üzerine imza kampanyasının bize göre gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz. 18 Temmuz tarihi uygun mudur değil midir bu ayrı bir şey. Bize göre de seçimin daha erken tarihte yapılması esastır. Seçimin Haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

''BÜYÜKEKŞİ İLE GÖRÜŞEREK İKNA ETME AŞAMASINDAYIM''

Dursun Özbek konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

''Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. Uzlaşmanın sonuç vermesini denemek gereklidir. Bu seçimin öne çekilip Haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyükekşi ile görüşerek de ikna etme çabasındayım. Galatasaray'ın görüşü, Kulüpler Birliği'ndeki bütünlüğü bozmamak. Delegeler itibariyle imza verenler olacak vermeyenler olacak. Bu bölünmeyi gerektirir. Biz de birlikteliğimizi devam ettirmemiz için bu bölünmenin önüne geçelim diyoruz.''

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