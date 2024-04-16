Bursalı özüne döndü. Atatürk Stadyumu yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Bursalı özüne döndü. Atatürk Stadyumu yaptı
Bu sezon küme düşmesi kesinleşen Bursaspor, daha önce ismi 'Timsah Arena' olarak değiştirdiği stadyumunun adını yeniden 'Bursa Atatürk Stadyumu' yaptı.

Sezona TFF 2. Lig'de başlayan ve aldığı kötü sonuçların ardından küme düşen Bursaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Gelecek sezon TFF 3. Lig'de yer alacak olan yeşil-beyazlı ekip, stadının adını değiştirdi.

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'BURSA ATATÜRK STADYUMU' OLDU
Bursa'da daha önce ismi "Timsah Arena" olarak değiştirilen stadyumun ismi yeniden "Bursa Atatürk Stadyumu" oldu.

Bursaspor taraftarı yapılan bu değişiklikten memnun kaldı ve sosyal medyada 'Bursa özüne döndü' yorumları yapıldı.

Sosyal medyada övgü dolu mesajlar yağmur gibi yağdı.

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