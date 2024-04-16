Fenerbahçeli yıldızı takımda tutmaya ikna eden isim ortaya çıktı

Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası psikolojik olarak zor günler geçiren Dominik Livakovic'in ayrılığı düşündüğü iddia edilmişti.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Trabzonspor maçı sonrası Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçında kaleyi koruyan ve yediği gollerle eleştirilen Livakovic, Fatih Karagümrük karşılaşmasındaki kurtarışlarıyla kendine geldi. Fatih Karagümrük maçında kalesine gelen 7 şutun 6'sını kurtaran Dominik Livakovic, futbol otoritelerinden tam not aldı.

ZUFIC KENDİNE GETİRDİ

Öte yandan Livakovic'in geri dönüşünün ardındaki sır perdesi de aralandı. Trabzonspor maçı sonrası zor günler yaşayan Hırvat eldiveni, kaleci antrenörü Sandro Zufic'in ikna ettiği öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre Zufic, 3 gün boyunca Livakovic'in üzerinde ekstra mesai harcadı ve kalecinin geri dönüşünde büyük pay sahibi oldu.

BJELICA DÖNEMİNDE TRABZON’DA ÇALIŞMIŞTI

Haber detayında Sandro Zufic'in Livakovic'i, "Burada kalmalısın ve Livakovic'in kim olduğunu göstermelisin" sözleriyle başarılı kaleciyi motive ettiği vurgulandı. Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'de Zufic ile 3 yıl birlikte çalışmıştı. 44 yaşındaki antrenör, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yapmıştı.

GAZETECİ BOBAN: “SADECE İŞİNİ YAPAN BİRİDİR.”

Öte yandan Hırvat gazeteci Vlado Boban, Livakovic'le ilgili "O her zaman çok duygusal bir karakterdi. Ayrıca sakin ve soğukkanlı bir yapısı vardır. Kendisini her zaman geliştirmeyi düşünür. Onu kaos içinde, tartışmaların içerisinde, kavga ve gürültü içinde hiçbir zaman göremezsiniz. Sadece işini yapar. Olumsuz durumlar onu etkiler ve kurtulması biraz zaman alır" açıklamasını yaptı.