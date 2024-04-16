Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu yeni rekorlara koşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada parkurunda koşulacak.

“En Hızlı Yarı” sloganıyla start alacak maratona rekor başvuru oldu. Geçen yıl 12 bin kişi kayıt yaptırırken, sayı bu yıl 16 bini buldu.

Bu sene, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunda koşulacak olan İstanbul Yarı Maratonu’nun tanıtım toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle’nin konuşmacı olarak katıldığı toplantıyı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ve Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Kara ile çok sayıda kişi de davetli olarak izledi.

ONUR: YARI MARATON ARTIK “YENİ MARATON”

Toplantının açılışını yapan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yarı maratonların popülerliğinin son yıllarda hızla artığını belirterek, “Yarı maratona, dünyada artık ‘yeni maraton’ deniyor! 42K’ya göre bitirme şansının yüksekliği ve dinamik yapısı, her geçen gün ilgiyi artırıyor. Türkiye’de yarı maratonun büyüme hızı büyük maratonun 4 katı. Son 5 yılda yarı maratonu koşup bitirenlerin sayısı da yüzde 100’ün üstünde artış kaydetti. 2021 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası atletizm rekoruna sahne olan maratonumuz, bir ilke daha imza atacak. Türkiye’de ilk defa 16 yaş ve üstü çocuklar yarı maraton koşacak” dedi.

Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nun tarihi atmosferinin yanı sıra, rakımıyla da elit atletlere en iyi derecelerini yapma olanağı sunduğunu vurgulayan Onur, “Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl kişisel en iyi dereceleri 1:01:00’ın altında olan 21 erkek ve kişisel dereceleri 1:08:00’ın altında olan 9 kadın atlet katılacak. Geçen yılki Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nu kazanan Kenyalı Panuel Mkungo (Panuel Mıkungo), İstanbul Yarı Maratonu’nu da alarak, erkeklerde bunu başaran ilk atlet olmayı istiyor” dedi.

Onur, 28 Nisan’da koşulacak Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na tüm İstanbulluları beklediklerini de kaydederek, “Tahminlere göre güzel bir hava olacak. Bizi yine keyifli ve heyecanlı bir maraton bekliyor” dedi.

ÇİNTİMAR: “REKORLAR PARKURU” YOLUNDA İLERLİYOR

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nun Türkiye’deki en güzel yarı maraton parkuruna sahip olduğunu söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyonun ülkenin spor kültürüne yaptığı katkılara dikkat çekti. Çintimar, “Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en hızlı yarışlarından birisi olma unvanını hâlâ taşıyor. Sürekli yükselen dereceler sonunda artık ‘rekorlar parkuru’ olma yolunda emin adımlarla yürüyor. İstanbul Yarı Maratonumuz, aynı zamanda kotaya katkı veren yarışlardan birisidir. Bu yarışmaların sayısını artırmak ve büyütmek, ülkemizdeki spor kültürünün daha da gelişmesi için önemli bir etkendir” dedi.

EN İYİ FOTOĞRAFI ÇEKEN AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA GİDECEK

Öte yandan Çintimar, Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda en iyi fotoğrafı çekecek gazeteciyi Haziran’da Roma’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası’na götüreceklerini söyledi.

LÜLE: “YAŞ SINIRININ 16’YA İNDİRİLMESİ KIYMETLİ”

Dünyada, iki kıtayı birleştiren tek maraton olan İstanbul Maratonu’ndan sonra İstanbul Yarı Maratonu’nun da isim sponsorluğunu üstlenen Türkiye İş Bankası’nın Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “Cumhuriyetten sadece bir yıl sonra kurulan, ülkemizin ilk milli bankası olarak bu yıl 100. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılında başlattığımız iş birliğini bu yıl Bankamızın 100. yılında devam ettirmek bizler için çok anlamlı“ dedi. Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nun bir şenlik havasında geçeceğine inandığını söyleyen Lüle, “Bu yıl 18 yaş sınırının kaldırılarak ülkemizde ilk defa 16 yaş ve üstü gençlerin de Türkiye İş Bankası Yarı Maratonu’nda koşabilmesi, yaş sınırının 16’ya indirilmesi böylesine kitlesel etkinlikler vasıtasıyla gençlerimizin sporla ve sportif değerlerle buluşması bakımından da kıymetli” diye konuştu.

ÇAĞLAR: HEDEFİMİZ 2036 OLİMPİYAT OYUNLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul için büyük bir tesisleşme hedefi açıklayarak, “2019 yılına kadar İstanbul’da 51 olan tesis sayımızı beş yılda 74’e çıkardık. Önümüzdeki beş yıl içerisinde de bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyoruz. Geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarının bizim tesislerimizde, bizim eğitmenlerimiz tarafından yetiştirildiğini bilmek bizler için bir gurur kaynağı. Tabii yalnızca kendi spor tesislerimiz için çalışmıyoruz, okullara da yeni tesisler kazandırıyoruz. Sadece bu dönemimiz içerisinde 220 okulumuza yeni tesisler yaptık” dedi.

2027 Avrupa Oyunları’nı İstanbul’un aldığını söyleyen Çağlar, “Adeta ‘yarı olimpiyat’ diye ifade edilen Avrupa Oyunları’nı 2027’de İstanbul’da düzenleyeceğiz. Böylece kentimiz farklı spor branşlarını tek çatıda toplayan devasa bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Tüm bu çalışmalar bize Olimpik ve Paralimpik Yaz Oyunları’nı İstanbul’a getirme yolunda büyük tecrübe kazandıracak. Şu anda önümüzdeki en önemli hedeflerden bir tanesi 2036 Olimpiyat Oyunları’nı İstanbul’a kazandırmaktır.

Dünyanın en iyi 11 yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonumuza yeni rekorlarla kendinden bahsetmesini diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yarı maraton göğüs numaraları ve tişörtleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE’DE BİR İLKE DAHA SAHNE OLACAK

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik derecesiyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye’de 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da tarihe geçecek. Önceki yıllarda yaş sınırı 18 ve üstüydü. Bu yıl yarı maratona Kanada, Malta ve Virjin Adaları’ndan ilk kez katılım olacak. Toplamdaysa 72 farklı ülkeden katılım sağlanacak.

YARI MARATON YENİKAPI’DAN 09.15’TE START ALACAK

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı’dan saat 09.15’te start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü’nden Karaköy istikametine sapacak olan yarış, Galata Köprüsü’nü geçecek. Karaköy’deki köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsüne varmadan yine “U” dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek.

10K yarışına ise Yenikapı’da saat 08.00’de start verilecek. Sarayburnu’ndan dönüş alacak olan koşu yine Yenikapı’da sona erecek. 10K katılımcılar için zaman sınırı 1,5 saat, 21K içinse 3,5 saat olacak.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na dair tüm bilgilere yarışın resmi web sitesi https://istanbulyarimaratonu.com/ üzerinden de ulaşılabilecek.

İsim sponsorluğunu Türkiye İş Bankası’nın üstlendiği 19. İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları One Bond, Züber, Tchibo, MG, Saf, Fomilk, Hamidiye, Kanyon, teknoloji sponsoru SoundCore ve medya sponsoru Karnaval’ın katkılarıyla yapılacak.

TÜRKİYE İŞ BANKASI 19. İSTANBUL YARI MARATONU YARIŞ PROGRAMI

04:30: Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

08:00: 10K Yarış Başlangıcı

08:30: 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

09:15: Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı

09:30: 10K Yarışının Sona Ermesi

10:15: 21K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

10:45: Ödül Töreni

10:50: Güzergahın kademeli trafiğe açılması (Balat)

11:45: Güzergahın kademeli trafiğe açılması (Sirkeci)

12:40: 21K Yarışının Sona Ermesi

12:50: Yaş Grupları Ödül Töreni

13:30: Yenikapı’nın Trafiğe Açılması

TÜRKİYE İŞ BANKASI 19. İSTANBUL YARI MARATONU ATLETLER LİSTESİ

ERKEKLER

1. Solomon Berihu - Etiyopya

2. Edmond Kipngetich – Kenya

3. Dinkalem Ayele – Etiyopya

4. Josphat Kipkemboi Kemei – Kenya

5. Solomon Kipchoge – Kenya

6. Benard Biwott – Kenya

7. Antony Kimtai – Kenya

8. Tadesse Abraham – İsviçre

9. Hicham Amghar – Fas

10. Hillary Kipchumba – Kenya

11. Abraham Kipyatich – Kenya

12. Bute Gemechu – Etiyopya

13. Ali Kaya – Türkiye

14. Cameron Levins – Kanada

15. Vincent Mutaj – Kenya

16. John Kiprono Langat – Kenya

17. Peter Mwaniki Njeru – Kenya

18. Edward Zakayo Pingua – Kenya

19. Sosten Kipchirchir – Kenya

20. Bernard Sang – Kenya

21. Juan Antonio Perez – İspanya

22. Dominick Kipkirui Bett – Kenya

23. Mathew Samperu – Kenya

24. Tamerat Tegegn – Etiyopya

25. Kipsambul Kimakal – Kenya

26. Ashenafi Moges – Etiyopya

27. Panuel Mkungo – Kenya

28. James Kipkogei Kipkoech – Kenya

29. Cornelius Kipkogei – Kenya

30. Laban Kipkemboi – Kenya

31. Daniel Mateo – İspanya

32. Marcelo Laguera – Meksika

33. Nicolae Alexandru Soare – Romanya

34. Halil Yaşın – Türkiye

35. Mitja Krevs – Slovenya

36. Dillon Cassar – Malta

37. Üzeyir Söylemez – Türkiye

38. Anthony Kipchirchir – Kenya

39. Sultan Orhan – Türkiye

KADINLAR

1. Gladys Chepkurui – Kenya

2. Ftaw Zeray – Etiyopya

3. Judy Kemboi – Kenya

4. Betelihem Afenigus – Etiyopya

5. Aberash Shilima – Etiyopya

6. Anchinalu Dessie – Etiyopya

7. Zewditu Aderaw – Etiyopya

8. Betty Chepkemoi Kibet – Kenya

9. Alem Nigussie – Etiyopya

10. Ruth Jebet – Bahreyn

11. Lilian Jepkemboi Lelei – Kenya

12. Zinashwork Yenew – Etiyopya

13. Edith Jepchumba – Kenya

14. Birtukan Abera – Etiyopya

15. Liliana Maria Dragomir – Romanya

16. Devora Avramova - Bulgaristan

17. Sheila Chelangat – Kenya

18. Edna Chepkemoi – Kenya

19. Faith Jeruto Kipmaiyo – Kenya

20. Meraf Bahta – İsviçre

21. Mirriam Chebet – Kenya

YARI MARATON’DA 8 MİLYON LİRA DAĞITILACAK

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda dereceye girecek atletlere verilecek para ödülleri de açıklandı.

Yarı Maraton’da kadınlar ve erkeklerde birincilere 15’er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira.

Genel klasmanda dereceye giren kadın ve erkeklerde ilk 8 sporcuya şu ödüller verilecek:

1. 15.000 Dolar

2. 10.000 Dolar

3. 8.000 Dolar

4. 6.000 Dolar

5. 5.000 Dolar

6. 4.000 Dolar

7. 3.000 Dolar

8. 2.000 Dolar

İlk sekiz için erkek ve kadınlarda toplam 106 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

Yarı Maraton Parkur Rekoru

Erkekler Kategorisi:

59 dakika 15 saniyeden daha iyi bir süre ile koşulursa 3 bin dolar bonus verilecek.

Kadınlar Kategorisi:

1 saat 4 dakika 2 saniyeden daha iyi bir süre koşulursa 3 bin dolar bonus verilecek.

DÜNYA REKORUNA DA BONUS

Erkekler ve kadınlarda yarı maraton dünya rekoru kırılırsa 10 bin dolar bonus verilecek.

TÜRK ATLETLERE TOPLAM 200 BİN LİRA

Türk sporcularda kadın ve erkeklerde ilk 5’e girecek sporculara toplam 200 bin lira ödül verilecek. İşte ödül dağılımı:

1. 30.000 TL

2. 25.000 TL

3. 20.000 TL

4. 15.000 TL

5. 10.000 TL

TÜRK MASTER ATLETLERE DE ÖDÜL

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda erkeklerde ve kadınlarda 11’er yaş grubunda master atletler yarışacak. 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59/ 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+ yaş gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.

İlk 5’e gireceklere verilecek para ödülleri

1. 7.500 TL

2. 6.000 TL

3. 5.000 TL

4. 4.000 TL

5. 3.000 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTANBUL YARI MARATONU TARİHÇESİ

Bu yıl 19.’ncu kez koşulacak olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, ilk olarak 1987 yılında Eyüpsultan Belediyesi tarafından “Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu” adıyla düzenlendi.

Maratona, 1994’teki 8. yarışın düzenlenmeden iptal edilmesinin ardından 2010 yılına kadar ara verildi. 2010’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarı maratonu 16 yıl sonra yeniden başlattı. Ancak 2011-2014 arası maratona ikinci kez ara verildi.

Koşuya, 2015’te “İstanbul Yarı Maratonu” adı ile devam edildi. Aynı yıl bronz, 2017’de de altın kategoriye (Gold Label) yükselen Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Avrupa’da bu özelliğe sahip dört yarı maratondan biri olma özelliğini koruyor.

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich, 1:04:02 derecesiyle dünya rekoru kırdı. Bu rekor, Türkiye topraklarında atletizmde kırılan ilk dünya rekoru olarak tarihe geçti. Erkeklerdeki parkur rekorunun sahibiyse 2022’de 59:15’lik dereceyle Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi. Maratonun son şampiyonları erkeklerde Daniel Simiu Ebenyo (Kenya, 59:52), kadınlardaysa Purity Temutai Komen (Kenya, 1:06:30).

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nun Yenikapı’dan başlayıp yine burada biten parkuru, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci, Yeni Camii, Eminönü, Galata Köprüsü, Fener, Balat, Sveti Stefan Kilisesi ve daha birçok tarihi noktaya sahip.

İBB SPOR İSTANBUL HAKKINDA

Bir İBB iştiraki olarak 1989 yılında kurulan Spor İstanbul, Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu ile Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu gibi iki büyük organizasyonun dışında Ulugazi Yağlı Güreş Festivali ve Tour of İstanbul gibi iki profesyonel organizasyon daha düzenliyor.

Spor İstanbul, 74 tesisiyle yüzmeden tenise, futboldan basketbola, voleyboldan fitness’a kadar, toplam 26 branşta milyonlarca İstanbulluya spor hizmeti sunuyor. Hem tesislerinde hem açık hava alanlarında sayısız etkinlik hayata geçiren Spor İstanbul, kurduğu spor okullarıyla her yıl 100 binlerce çocuğu da sporla tanıştırıyor. 16 branşa sahip bu okulların bünyesindeki Gelişim Ligleri, yetenekli çocuklara profesyonel kulüplerin kapısını da aralıyor.

Spor İstanbul, İstanbulluların fiziksel aktivite oranını artırıp, sporun toplumsal hayatın bir parçası olması için faaliyet yürütürken, olimpik ruhun yerleşmesine de katkı vermeyi amaçlıyor.