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  • Haluk Levent ünlü şarkıcının son halini paylaşıp yardım istedi. Gırtlak kanserine yakalanmıştı 

Haluk Levent ünlü şarkıcının son halini paylaşıp yardım istedi. Gırtlak kanserine yakalanmıştı 

Gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybeden Tüdanya'nın yardımına ilk Haluk Levent koşmuştu. Haluk Levent, tedavisi devam eden Tüdanya'nın son halini paylaşarak takipçilerinden bir kez daha yardım istedi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 18:00
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Gırtlak kanserine yakalanmıştı! Haluk Levent ünlü şarkıcının son halini paylaşıp yardım istedi

Haluk Levent ünlü şarkıcının son halini paylaşıp yardım istedi. Gırtlak kanserine yakalanmıştı 
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Bir döneme sesiyle damga vuran sanatçı Tüdanya'nın gırtlak kanserine yakalandığı haberi herkesi üzmüştü. Kötü haber basına yansıdıktan sonra Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, hem maddi hem de manevi zorluk yaşayan Tüdanya'nın yardımına koştu. 

Geçtiğimiz şubat ayında sesini kaybeden ve ekonomik zorluklar çeken Tüdanya için yardım kampanyası başlatan Haluk Levent, bir kez daha çağrıda bulundu.

Valilik onaylı bir yardım kampanyası başlatan Levent, Twitter hesabından Tüdanya'nın son halini paylaşarak "Tüdanya, eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu.
Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Elinizden ne geliyorsa artık" dedi.

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Mehmet Ali Yaprak
30.09.2022 18:19
Büyük geçmiş olsun. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını dilerim.  
 
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