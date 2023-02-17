Türkiye Uzay Ajansı Başkanı’nın deprem açıklaması ortalığı karıştırdı

Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden depremlerin ardından Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın çok önceden yaptığı deprem açıklamaları viral oldu.

“10 METRELİK TİTANYUM ÇUBUKLA 7-8 ŞİDDETİNDE DEPREM”

Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce yorum alan konuşmada Yıldırım, “Titanyum alaşımlı 10 metre çubukları uzaydan dünyaya istediği hedefe gönderebilen savaşçı uydular var! Bu çubuklar yerin 5 kilometre derinliğine nüfus ederek 7-8 şiddetinde deprem yaratıyor. Bunları tespit etmek de mümkün değil” ifadelerini kullanıyor.

“YANLIŞ ANLAŞILMAK İSTEMEM”

Yıldırım paylaşımın yayılması üzerine sosyal medyadan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 15 Şubat’ta paylaştığı mesajlarda şu ifadelere yer verdi:

Birkaç gündür sosyal medyada dolaşan video hakkında çok soru geliyor. Bu kısa video benim çok önce bir strateji enstitüsünde verdiğim konferanstan alıntı. Dünya yörüngesinde konuşlanıp kullanıldığında küçük bir şehri haritadan silebilecek silah sistemini anlatmıştım. Bu silah sisteminin fay hatlarını tetiklemek veya tektonik deprem oluşturmak gibi fonksiyonu yok. Dolayısıyla bilinen bir fay hattında oluşan tektonik bir deprem olan Maraş afetiyle ilgisi yok. Yanlış anlaşılmasını istemem. Bu silahın etkisi göktaşı çarpmasına kıyas edilebilir.

SERDAR HÜSEYİN YILDIRIM KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden Berlin Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne geçen Serdar Hüseyin Yıldırım, yüksek lisansını bu üniversitede yaptı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevlerinin ardından 7 Ağustos 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Uzay Ajansının birinci başkanı olarak atandı.