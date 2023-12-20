Gizem Örge'nin elbisesi çatır çatır çatlattı. Bu güzelliği mi kıskandınız?

Filenin Sultanları’nın ve Fenerbahçe’nin yıldızlarından Gizem Örge hem saha içinde hem de saha dışında fırtınalar koparmaya devam ediyor.

Yıldız voleybolcu son olarak bir diğer voleybolcu İlkin Aydın ile beraber GQ Türkiye Men Of The Year 2023 ödül törenine katıldı.

Kadın Voleybol A Takımı'na layık görülen Yılın İham Veren Kadınları ödülünü alan Gizem Örge'nin yaptığı yaptığı ödül konuşması herkesi hayran bıraktı.

Ancak başarılı voleybolcu yaptığı konuşma ile değil ödül töreninde giydiği elbise ile gündem oldu.

Sosyal medya trollerinin hedefi haline gelen Örge elbisesi yüzünden çağ dışı yorumlara maruz kaldı.