Fred neden kırmızı kart gördü? Bu bir oyun mu? Galatasaray maçında oynayamayacak

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Fred neden kırmızı kart gördü? Bu bir oyun mu? Galatasaray maçında oynayamayacak
Fenerbahçe, Kayseri'de kazanmasına rağmen Fred'in kırmızı kartıyla sarsıldı. Galatasaray derbisi öncesi yaşananları Volkan Aliakar yazdı.

Fenerbahçe, Kayseri'de 4-3 kazanırken en önemli oyuncusunu kaybetti.
Peki Fred neden kırmızı kart gördü? Hakem Zorbay Küçük kararında haklı mıydı?
Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında oynayabilecek mi?
Karşılaşmanın son dakikalarında tehlikeli sayılabilecek bir bölgeden Kayserispor frikik kazandı. Mert Hakan faul yapmadığı yönünde itirazlarda bulunurken Fred de ona katıldı. Hakem Zorbay Küçük ikisine de sarı kart gösterdi.
Fred itirazlarına devam etti, Zorbay Küçük direkt kırmızı kartını çıkardı. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Tam da bu sırada Zorbay Küçük yanına gelen Fenerbahçeli futbolculara, "Gözümün içine bakarak küfür etti" açıklamasını yaptı.
Zorbay Küçük; önce 8-11 Mayıs tarihleri arasında UEFA'nın Nyon'da düzenlediği testleri ve kural sınavını geçemedi. Son olarak tekrarlanan yabancı dili de kapsayan telafi sınavında da başarısız olmuştu. Böylece UEFA'nın 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede yer alamamıştı.
Aradan geçen sürede demek ki İngilizcesini geliştirmiş! Fred'in küfür ettiğini net bir şekilde ifade etti çünkü.
Fred; hafta sonunda ligde oynanacak Galatasaray derbisinde kesin olarak oynayamayacak. Süper Kupa'daki durumu ise alacağı cezaya göre netleşecek.
Fred 4 maç ve üzeri ceza alırsa; ligdeki derbinin yanı sıra Suudi Arabistan'daki Süper Kupa sınavında da oynayamayacak. 4 maçtan az ceza verilirse Brezilyalı futbolcu, cezasını Süper Lig maçlarında çekecek.

Talimatlar ne diyor?
Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki resmi müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.

Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip profesyonel lig ve kupa müsabakalarında infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler, cezalarının infazı tamamlanana kadar hiçbir resmi müsabakalarda oynayamazlar veya görev alamazlar.

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