Telefonlarla gizli kameralar nasıl tespit edilir? Sizi izliyor olabilirler

TeknolojiOku'dan aktarılan bilgilere göre; Bir kamera, hareketi yakalamak veya az ışıklı veya karanlık odalarda fotoğraf çekmek isterse genellikle insan gözünün algılayamadığı kızılötesi (IR) ışığı kullanır. Çıplak gözle algılanamayan IR ışık telefonlar ile görülebilir.

GİZLİ KAMERAYI TELEFONLA TESPİT ETME

Bir TV veya başka bir uzaktan kumanda kullanarak telefonun IR sinyallerini bulup bulmadığı ve nasıl bulduğu kontrol edilmelidir.

Telefonun kamerasını açılır ve uzaktan kumandaya doğrultulur.

Uzaktan kumanda açılır ve sabit veya yanıp sönen küçük bir ışık olup olmadığına bakılır.

Işık algılanmazsa arka kamera yerine ön kamera tercih edilmelidir.

Bir gizli kameranın olup olmadığı ise odanın tamamen karanlık olması sonucunda anlaşılır.