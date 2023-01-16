16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Telefonlarla gizli kameralar nasıl tespit edilir? Sizi izliyor olabilirler

Telefonlarla gizli kameralar nasıl tespit edilir? Sizi izliyor olabilirler

Telefonların kameraları kullanılarak etrafta bir gizli kamera olup olmadığı anlaşılabilir. Peki ama nasıl tespit edilir?

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 15:00
Takip Et

Gizli kameralar telefonlarla nasıl bulunur

Telefonlarla gizli kameralar nasıl tespit edilir? Sizi izliyor olabilirler
+
Aa
-

TeknolojiOku'dan aktarılan bilgilere göre; Bir kamera, hareketi yakalamak veya az ışıklı veya karanlık odalarda fotoğraf çekmek isterse genellikle insan gözünün algılayamadığı kızılötesi (IR) ışığı kullanır. Çıplak gözle algılanamayan IR ışık telefonlar ile görülebilir.

GİZLİ KAMERAYI TELEFONLA TESPİT ETME

Bir TV veya başka bir uzaktan kumanda kullanarak telefonun IR sinyallerini bulup bulmadığı ve nasıl bulduğu kontrol edilmelidir.

Telefonun kamerasını açılır ve uzaktan kumandaya doğrultulur.

Uzaktan kumanda açılır ve sabit veya yanıp sönen küçük bir ışık olup olmadığına bakılır.

Işık algılanmazsa arka kamera yerine ön kamera tercih edilmelidir. 

Bir gizli kameranın olup olmadığı ise odanın tamamen karanlık olması sonucunda anlaşılır.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
2
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
3
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
4
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
5
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
6
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
7
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.