Galaxy S23 serisinin fiyatları sızdırıldı

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonları çok yakında tanıtılacak.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra için belirlenen fiyatları sızdırıldı.

Daha önce kayda değer sızıntı ile gündeme gelen RGCloudS isimli Twitter kullanıcısı tüm modellerin tüketicilere kaça mal olacağını açıkladı.

FİYATLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

Galaxy S23 8/128 GB: 799 dolar

Galaxy S23 8/256 GB: 849 dolar

Galaxy S23+ 8/128 GB: 999 dolar

Galaxy S23+ 8/256 GB: 1.049 dolar

Galaxy S23 Ultra 8/256 GB: 1.249 dolar

Galaxy S23 Ultra: 12/512 GB: 1.349 dolar

Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB: 1.499 dolar

Ayrıca standart Galaxy S23'ün Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'dan farklı olarak Wi-Fi 7'yi desteklemeyeceği belirtildi. Ancak UWB (ultra geniş bant) teknolojisi tüm modellerde olacak. Birkaç önemli detay daha var.

6 HAFTA GECİKEBİLİR

RGCloudS, 1 TB depolama alanına sahip Galaxy S23 Ultra'nın 2 ila 6 hafta gecikebileceğini söylüyor. Aynı durum Samsung Store'a özel akıllı telefon renkleri için de geçerli olabilir. Güney Koreli şirket yeni Galaxy S23 serisini 1 Şubat'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtacak.