Kimseye küfür etmeyeceğiz diyen AK Parti adayı ancak 10 saniye dayanabildi

AK Parti’nin Yozgat Kadışehri Adayı Şabettin Aksoy’un ilçesinde düzenlendiği mitingde ilginç anlar yaşandı. Aksoy, sağduyulu ve hoşgörülü bir açıklama yapmasının ardından, mikrofonun açık olduğunu unutunca küfür etti.