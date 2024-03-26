Kimseye küfür etmeyeceğiz diyen AK Parti adayı ancak 10 saniye dayanabildi

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Kimseye küfür etmeyeceğiz diyen AK Parti adayı ancak 10 saniye dayanabildi
AK Parti’nin Yozgat Kadışehri Adayı Şabettin Aksoy’un ilçesinde düzenlendiği mitingde ilginç anlar yaşandı. Aksoy, sağduyulu ve hoşgörülü bir açıklama yapmasının ardından, mikrofonun açık olduğunu unutunca küfür etti.

AK Parti’nin Yozgat Kadışehri Adayı Şabettin Aksoy, yerel seçimler kapsamında memleketinde miting düzenlendi.

Seçim otobüsü üstünde halka hitap eden Şabettin Aksoy, “Oy için kimseye iftira atmayacağız, hakaret etmeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız, fitne fesat üretmeyeceğiz” dedi.

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Aksoy bu sözlerinin ardından mikrofonun açık olduğunu unuttu ve yanındaki isme, “Seçimi kazanırsa AK Parti’ye geçecek diyormuş g.vatlar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aksoy, kendinden sonra mikrofonu alan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül’e de sufle verdiği görüldü.

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