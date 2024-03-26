MHP'li vekilden emekli ve memurları şoke eden tavsiye: Devletten bekleme, simit sat

Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Kanal 68 TV’nin Gündem Özel programında emekli ve memurlarla ilgili tepki çeken açıklamalara imza attı.

Devletten beklemek yerine vatandaşların ek bir iş yapmaları gerektiğini savunan Kaşlı, 80’li yıllarca hem okulda ders anlatıp hem de mesai sonrası simit satan öğretmenleri örnek verdi.

“DOMATES Mİ ALIR SATARIZ, 10 BİN LİRA EK GELİR LAZIM”

Kaşlı, “Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi alır mı satarız, 10 bin lira ek gelir getirecek… Daha önce ben biliyorum, öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu. Çünkü o zamanlar 100 lira maaş, 50 lira kiraydı. O dönemleri de yaşadık 80’li yıllarda. Vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını isteriz sadece devletten beklemek yerine…” şeklinde konuştu.