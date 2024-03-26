PKK’lı teröristler Ülkü Ocağı’na saldırdı! Molotof kokteylleriyle binayı ateşe verdiler

Kaynak: Haber Merkezi
PKK’lı teröristler Ülkü Ocağı’na saldırdı! Molotof kokteylleriyle binayı ateşe verdiler
Belçika’daki PKK’lı teröristler Ülkü Ocağı binasına molotof kokteylleriyle saldırıda bulundu. Binanın boş olduğu, saldırıda yaralının olmadığı öğrenildi.

Belçika’daki PKK’lı teröristler Nevruz kutlamaları bahaneleriyle ülkede yaşayan Türklere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Ev, araç, camilere saldıran PKK’lı teröristlerin son hedefi Belçika’da bulunan Ülkü Ocağı oldu. Yüzleri maskeli kalabalık bir grup molotof kokteylleriyle Ülkü Ocağı binasını ateşe verdi. Edinilen bilgilere göre saldırı anında binanın boş olduğu ve yaralının olmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün Türk vatandaşlarına yönelik saldırı sonrası açıklama yapan Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı.

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